Manila Nazzaro è scontro con Giulia Salemi/ “Amareggiata ma il tempo è galantuomo…”

Manila Nazzaro replica alle parole di Giulia Salemi sul suo conto

E’ passato qualche mese dalla fine del Grande Fratello Vip ma solo nelle passate ore Manila Nazzaro ha voluto esprimere tutta la sua delusione nei confronti di Giulia Salemi e di alcune sue passate esternazioni. Ma cosa è successo? A quanto pare in modo decisamente tardivo l’ex Miss Italia e concorrente dell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini sarebbe venuta a sapere del giudizio poco clemente che la conduttrice del GF Vip Party aveva espresso nei suoi confronti. Qualche tempo fa, infatti, Giulia aveva detto che se la Nazzaro avesse avuto una carriera sfavillante non avrebbe partecipato al GF Vip.

Nel dettaglio, parlando di Manila Nazzaro l’influencer italo-persiana si era lasciata andare ad una esternazione: “Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip ma in un altro programma. Io onestamente ho fatto due GF perché il Grande Fratello è una mano dall’alto per tutti quanti perché ti dà visibilità e ti fa lavorare e se ti muovi bene ti fa pure amare dalla gente. Dai, ti prego”. Dopo queste parole, come rammenta Leggo.it, la Salemi ebbe un confronto con il compagno di Manila, Lorenzo Amoruso, con il quale si chiarirono.

Il commento amareggiato di Manila Nazzaro sull’ex gieffina

Solo diverse settimane dopo, Manila Nazzaro è tornata sulle parole di Giulia Salemi decidendo di fare chiarezza su Twitter: “Mi è molto dispiaciuto leggere il pensiero su di me di Giulia Salemi, una ragazza che seguo con affetto. Rispondo solo ricordando che “il tempo è galantuomo” e che soltanto la vita vissuta ti dona gli strumenti giusti per capire persone ed eventi”, ha commentato l’ex Miss Italia.

In un primo momento il tweet di Manila Nazzaro non è stato subito compreso dai suoi fan ai quali però l’ex Vippona ha voluto poi spiegare: “Tutto ok ragazzi/e. Ho letto solo ora un articolo che risale a dicembre ma che mi ha molto amareggiato. Nessuno può giudicare le scelte altrui perché non sappiamo le ragioni che si nascondono dietro. Ma la vita lo insegna a tutti prima o poi”. La Nazzaro ha poi svelato di stare piano piano recuperando tutto ed ha anticipato che replicherà, seppur a distanza di tempo, sempre con l’educazione ed il rispetto, doti che abbiamo imparato a conoscere di lei nel corso della sua partecipazione al reality più spiato d’Italia. L’ex Miss Italia ha quindi ribadito: “Il tempo è galantuomo e solo la vita ti dona gli strumenti giusti per capire le persone e gli eventi… Leggere con attenzione grazie, e qui mi fermo, buona vita a tutti!”.

