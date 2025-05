Manila Nazzaro e Stefano Oradei: la dichiarazione a The Couple

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si stanno godendo il loro amore anche nella casa di The Couple dove, tra una prova e un’altra, continuano a godersi il rapporto di coppia. I due, nonostante i problemi di convivenza con le altre coppie, riescono sempre a ritagliarsi del tempo per stare insieme e il loro amore viene celebrato anche dagli autori che scelgono loro per leggere il messaggio della serata aperitivo. Prima di leggere la frase agli altri concorrenti, Manila Nazzaro commenta così: “Non è un caso che siamo stati scelti noi due”, dice la Nazzaro che poi legge a tutti il messaggio che recita – “L’imprevedibile è come l’amore, accade senza poter scegliere”.

In casa, così, si brinda all’amore e, nell’aprire la bottiglia, Stefano dice: “Chi si sposa?”. Il tappo della bottiglia colpisce Danilo e in casa si alza il coro “Danilo si sposa”.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei: il racconto dell’amore

Sposati da un anno, a The Couple, Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno parlato della loro storia d’amore raccontando anche il desiderio di poter avere un figlio insieme e delle difficoltà nel realizzare tale sogno. “Ci abbiamo provato, anche con delle cure piuttosto importanti, ma non ci sono riuscita. Però non ho il rammarico di non averci provato”, ha dichiarato l’ex Miss Italia.

Nonostante le difficoltà, la coppia è più unita e innamorata come non mai consapevole di aver fatto tutto ciò che era possibile fare per realizzare un grande sogno: “Abbiamo fatto tutto insieme. Tutto quello che non siamo riusciti a fare, non ci siamo riusciti insieme. In quel momento ci si sente inadeguate e lo viviamo come un fallimento”. Da parte sua, il maestro di ballo ha sottolineato di avere un grande desiderio di diventare padre e di essere pronto a sostenere Manila trascinando, con la sua forza, anche la famiglia che la moglie gli ha donato.

