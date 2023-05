Manila Nazzaro e Stefano Oradei escono allo scoperto/ Prima foto social per la coppia

Manila Nazzaro e Stefano Oradei: insieme a un evento a Roma

Manila Nazzaro è uscita alla scoperto con il nuovo fidanzato Stefano Oradei, ballerino professionista di Ballando con le stelle. Nei giorni scorsi il portale day aveva dato la notizia, rivelando che i due erano insieme al compleanno di Valeria Martini e qualche giorno dopo all’inaugurazione di un locale: “Chi era presente ha colto benissimo la passione che arde tra loro e che farebbero fatica a trattenere in pubblico. Entrambi stanno molto attenti a non commettere errori che possano tradirli, ma allo stesso tempo sarebbe molto facile capire che sono una coppia”, ha scritto Today.

Nelle ultime ore i due sono stati avvistati insieme al circolo di Roma Nord, Due Ponti Sporting Club, dove il ballerino ha tenuto una lezione di danza. Manila e Stefani si sono fatti fotografe insieme a Milena Miconi e Angela Melillo. Inoltre nel fine settimana, l’ex Miss Italia e il ballerino avevano pranzato nello stesso ristorante, taggandosi nella stessa location: “Che poi l’energia e l’entusiasmo sono tutto… E tu sei tutto“, ha scritto il ballerino romano.

Mentre Manila Nazzaro è uscita alla scoperto con il nuovo fidanzato Stefano Oradei, Lorenzo Amoruso è tornato a parlare della fine della loro relazione: “Dopo pochissimi giorni che avevamo rotto – probabilmente già prima mi viene da pensare – Si frequentava già con un altro. Ci sono le prove”, ha detto l’ex calciatore in una diretta con Biagio D’Anelli. Amoruso e la Nazzaro stavano insieme da sei anni e mezzo e si sono lasciati qualche mese fa, dopo la partecipazione dell’ex Miss Italia al Grande Fratello Vip 6: “Vengono dette cose brutte e direi anche in maniera di vigliaccheria esagerata. Non è giusto, le storie iniziano e finiscono. Quando le cose non vanno bene, l’amore si vede nelle difficoltà. È troppo facile girarsi e andare via quando le cose non vanno bene. Se scappi non è un problema d’amore, è un problema tuo”, ha detto Amoruso. Secondo l’ex calciatore dietro alla decisione di Manila Nazzaro di mettere fine alla loro storia d’amore ci sarebbe stato l’interesse per un’altra persona. “Credo che a Roma lo sappiano tutti che lei si sta frequentando con uno. Va pubblicamente nei posti. Se seguono le storie di lei lo sanno. Se lei ha scelto il chiodo scaccia chiodo per dimenticarmi va bene, ma non parlare più di me”.

