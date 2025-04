Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono una delle coppie concorrenti di The Couple, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Il loro percorso è iniziato con una prova riuscita e con la conquista di una suite nella Casa in cui vivranno per le prossime sei settimane. Come da prassi, Ilary Blasi ha chiesto anche a Manila e Stefano cosa farebbero col montepremi di un milione di euro qualora vincessero il reality.

A rispondere è stata la showgirl, che ha spiegato che i soldi sarebbero impiegati tutti per la loro famiglia: “Il nostro sogno è in comune ed è legato alla nostra famiglia. – ha esordito – Noi abbiamo creato una nuova famiglia ed è chiaro che ci piacerebbe una casa più comoda per stare tutti insieme. Siccome coltiviamo anche il sogno di un bimbo tutto nostro, quindi di allargare famiglia, sarebbe bellissimo anche in questo senso”.

Manila Nazzaro, la storia d’amore con Stefano Oradei dopo due storie importanti finite

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono una coppia di novelli sposi. “Io le ho chiesto di sposarmi dopo tre mesi, poi il tempo di organizzarmi, un anno.”, ha raccontato il ballerino a The Couple, spiegando di essersi innamorata di Manila a prima vista. Nazzaro è invece reduce da un matrimonio finito con Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli: Nicolas e Francesco Pio. Successivamente ha vissuto una lunga relazione con Lorenzo Amoruso, finita qualche anno fa. Nel 2023 ha conosciuto Stefano Oradei e tra loro è scoccata la scintilla che li ha portati a diventare marito e moglie.