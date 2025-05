Manila Nazzaro e Stefano Oradei nel mirino del web dopo il presunto broglio a The Couple

Manila Nazzaro e Stefano Oradei imbrogliano a The Couple? Il quesito accende la curiosità del pubblico televisivo e dei fan del programma, soprattutto dopo l’approfondimento di Striscia la Notizia, che avrebbe scoperto un piccolo imbroglio da parte della coppia, reduce da una vittoria in una delle ultime prove del reality. A quanto sembra dunque, benché la vittoria della coppia sia stata ormai formalizzata, emergerebbero alcune irregolarità.

Manila Nazzaro e Brigitta Boccoli commosse a The Couple/ "Stefano Oradei è stato il tuo regalo"

Ricordiamo che la prova vinta da Stefano e Manila consisteva nel sfilare alcuni tasselli da una torre e rimetterli al loro posto in modo tale che la struttura non cedesse. I neo sposi si sono aggiudicati la prova, ma stando alla ricostruzione sempre attenta e precisa di Striscia la Notizia, ci sarebbero diverse irregolarità.

The Couple, Antonino Spinalbese critica Manila Nazzaro e Stefano Oradei/ "Hanno esagerato perché..."

Manila Nazzaro e Stefano Oradei nella bufera per i presunti “brogli” a The Couple: l’analisi di Striscia

Seguendo l’analisi del noto tg satirico di Canale 5, Manila Nazzaro avrebbe imbrogliato assieme a Stefano per aggiudicarsi la prova. Nello specifici l’ex Missa Italia viene accusata di aver tenuto con una mano la torre e con l’altra sfilato il tassello prestabilito. Così l’ex miss è diventata vincitrice della prova, insieme al compagno Oradei, anche se le immagini parlerebbero chiaramente di brogli.

In tanti si chiedono a che cosa serva il notaio in tv, se non si pone la giusta attenzione durante le prove. E’ pur sempre solo un gioco, ma considerando la posta in palio occorrerebbe sicuramente maggiore precisione e attenzione.

Manila Nazzaro stronca Antonino Spinalbese: "Uno come lui non lo guarderei neanche"/ "Non trasmette nulla…"