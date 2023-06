Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le prime foto insieme sui social/ “Mi perdo nei tuoi occhi…”

Manila Nazzaro volta pagina dopo Lorenzo Amoruso: la liaison con Stefano Oradei

Tentando di definire un esordio cronologico, Manila Nazzaro è forse al centro di rumor e indiscrezioni di cronaca rosa dallo scorso mese di gennaio. I rumor sulla showgirl hanno avuto per settimane come oggetto la sua relazione – ormai naufragata – con Lorenzo Amoruso. I due sembravano essere ad un passo dal matrimonio ma la situazione è capitolata negli ultimi mesi a causa di presunte incongruenze dal punto di vista relazionale.

Chiaramente, il web sembra apprendere le notizie quasi prima dei diretti interessati; è partita così una spirale di rumor e voci di gossip convinti di una forte crisi tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. I diretti interessati hanno taciuto a lungo, forse lasciando qualche indizio e traccia solo tramite i social. Alla fine però, i diretti interessati non hanno potuto fare a meno di palesare la realtà, ovvero che l’amore reciproco fosse giunto al capolinea. Ad oggi, dopo tante teorie sulle ragioni della rottura e qualche accenno da parte dei diretti interessati, Manila Nazzaro è nuovamente al centro dell’interesse ma per questioni decisamente più liete. La showgirl ha infatti intrapreso una nuova relazione e sembra davvero che vada più che a gonfie vele.

Da qualche settimana è praticamente “ufficiale” la storia d’amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Inizialmente l’idea era quella di evitare la sovraesposizione mediatica; ma la voglia di non nascondersi è stata – giustamente – più forte del timore del giudizio altrui. Insieme hanno finalmente condiviso la loro storia anche sui social, alimentando così la convinzione di un rapporto solido e che pare crescere di giorno in giorno. Per la showgirl la rottura con Lorenzo Amoruso sembra dunque del tutto superata con l’unico obiettivo di tuffarsi a capofitto in questo nuovo capitolo sentimentale con Stefano Oradei.

La prima uscita “pubblica” di Manila Nazzaro e Stefano Oradei risale infatti al recente red carpet di Roma – spiega The Pipol Gossip – in occasione del party indetto per i 70 anni della Minerva Pictures a Palazzo Brancaccio. Per l’appunto, ancora non erano arrivate “testimonianze social” del loro amore appena sbocciato. Ebbene, come racconta sempre il portale su Instagram, sono finalmente arrivati anche i primi scatti resi noti ai follower. Manila Nazzaro si è mostrata senza filtri in compagnia di Stefano Oradei nel pieno di una giornata di sole e relax, con tanto di didascalia eloquente: “Mi perdo nei tuoi occhi…”.











