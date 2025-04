Manila Nazzaro e Stefano Oradei: il montepremi di The Couple si avvicina

Manila Nazzaro e Stefano Oradei stanno affrontando insieme l’avventura a The Couple. Uniti dall’amore, la conduttrice e il maestro di ballo si stanno godendo l’avventura nel reality sperando di poter poter portare a casa il montepremi da 1 milione di euro. La prima tappa verso la vittoria del montepremi è arrivata con la vittoria di una prova che ha permesso alla coppia di conquistare anche un premio molto speciale. Tutto è accaduto in occasione dei festeggiamenti del compleanno di Laura durante i quali tutti sono distratti. Nessuna delle altre coppie sa che Manila e Stefano hanno ricevuto il premio e, inizialmente, nessuno sembra crederci.

La coppia si presenta così in cucina ma nessuna delle altre coppie crede al premio ricevuto da Manila e Stefano che, in realtà, hanno ricevuto il premio ambito per aver superato e vinto la sfida delle affinità.

La notte speciale di Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si godono così la notte folle nel privè di The Couple. Tra idromassaggio, spumante e luci soffuse, la coppia si rilassa e si gode non solo il premio speciale, ma anche il loro amore. “Al nostro amore, che è la nostra forza, perché noi abbiamo già vinto” dice Manila. “Alla nostra vita insieme, ai nostri sogni, a tutto quello che abbiamo fatto e che dobbiamo fare”, aggiunge Stefano.

Innamorati e sempre più complici, la Nazzaro e Stefano Oradei sono intenzionati a sfruttare la complicità che hanno nella vita privata anche nel reality per vincere il maggior numero di chiavi e tentare di portare a casa un milione di euro. Senza la presenza degli altri concorrenti, tra baci, abbracci e dichiarazioni d’amore, i due si godono una notte davvero speciale.