Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati (di nuovo)/ Dettagli matrimonio, lei: “All’altare piangevo”

Matrimonio Manila Nazzaro e Stefano Oradei: i dettagli delle nozze da favola

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono diventati ufficialmente marito e moglie il 4 maggio scorso, si sono scambiati le promesse davanti un numero ristretto di amici e parenti. Ieri, invece, mercoledì 13 maggio hanno rinnovato le promesse davanti un numero molto più nutrito di invitati in cui erano presenti molti volti noti come Miriana Trevisan e Pamela Prati. Ed adesso Manila e Stefano hanno deciso di raccontare i dettagli del loro matrimonio e soprattutto le emozioni provate in un’intervista concessa a Diva e Donna.

Chi è Stefano Oradei, marito di Manila Nazzaro/ Il matrimonio celebrato in ‘anticipo’

Il matrimonio tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei è stato una vera e propria favola, il coronamento di un sogno a cui la stessa showgirl non credeva più. Alle pagine del magazine, infatti, la conduttrice si è dichiarata ancora incredula: “È il momento in cui realizziamo di essere davvero marito e moglie. Non mi sembra vero, un anno fa non lo avrei mai pensato. La cerimonia è stata emozionante.” Poi ha aggiunto che ad celebrare la cerimonia è stato Cesare San Mauro, marito di una delle sue migliore amiche Angela Melillo ed infine ha confessato che il momento più emozionante è stato l’ingresso in chiesa al braccio del padre: “Avevo il cuore batticuore e andavo verso Stefano, con i miei figli in prima fila, scambiandoci le fedi avevamo le lacrime agli occhi.”

Matrimonio Manila Nazzaro e Stefano Oradei: il 13 maggio la data fatidica/ Addio al nubilato a Montecarlo

Stefano Oradei e Manila Nazzaro si sono sposati (di nuovo): Raimondo Todaro testimone

Un matrimonio da favola quello tra la conduttrice ed il ballerino. La festa che si è svolta ieri è stata raccontata nei minimi dettagli dagli sposi a Diva e Donna, a celebrarlo è stata Milena Miconi mentre damigelle d’onore sono state Veronica Maya ed Angela Melillo, avrebbe dovuto esserci anche Matilde Brandi ma è attualmente è in Honduras in quanto concorrente dell’Isola dei famosi 2024. Testimoni dello sposo, invece, sono stati la sorella Eleonora e l’amico fraterno Raimondo Todaro con cui è cresciuto insieme a Ballando con le stelle.

Stefano Oradei, chi è il fidanzato di Manila Nazzaro: figlio in arrivo?/ La conduttrice: "Sarebbe un sogno!"

Dopo il matrimonio Manila Nazzaro e Stefano Oradei guardano avanti, il prossimo passo è il viaggio di nozze che si terrà a giugno in una meta esotica, quasi sicuramente le Maldive, oppure le Filippine o il Messico mentre a luglio partiranno per New York con i figli di lei Francesco Pio e Nicolas. E a proposito di figli i neo sposi non escludono di allargare la famiglia in futuro: “Senza dubbio! Sarebbe un sogno avere un figlio o una figlia“











© RIPRODUZIONE RISERVATA