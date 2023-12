Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sposano: “Scelta data nel 2024″/ “Sarà una cerimonia intima”: i dettagli

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sposano: gli aggiornamenti sulla data del matrimonio

Poche settimane fa il settimanale CHI lanciava la notizia dell’imminente matrimonio tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei. La showgirl e conduttrice e l’insegnante di ballo stanno insieme ufficialmente da alcuni mesi, eppure hanno confermato alle pagine del settimanale la volontà di convolare a nozze.

“Ci piacerebbe sposarci, ma non abbiamo ancora deciso quando e come. – raccontava la coppia a CHI – Vorremmo una cerimonia intima e romantica, magari in un posto speciale per noi. Per ora stiamo godendo del nostro amore e della nostra convivenza, che è stata una scelta naturale e spontanea. Siamo felici così.” Nuovi aggiornamenti sul matrimonio arrivano oggi dal settimanale Nuovo, secondo cui Manila e Stefano avrebbero finalmente scelto la data per pronunciare il fatidico ‘sì’.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, matrimonio in primavera 2024: i dettagli

“Primavera 2024. Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno deciso: tra pochi mesi, a maggio, diventeranno moglie e marito.” si legge sul giornale, che conferma dunque le indiscrezioni di un matrimonio celebrato entro metà del prossimo anno.

D’altronde la novella coppia sogna di essere una famiglia e, chissà, magari anche di allargarla: “Un figlio? Sarebbe un sogno, ma non ci poniamo limiti né obiettivi. Viviamo alla giornata e accogliamo quello che la vita ci offre. Adesso mi godo la storia con Stefano, che è una persona speciale per gentilezza e bontà d’animo. Ho un passato complicato, ma non ho mai smesso di sperare nell’amore e sono felice”, sono state infatti le parole di Manila Nazzaro in merito alla possibilità di avere un bambino con Stefano Oradei.

