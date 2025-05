Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno celebrato nella casa di The Couple – Una vittoria il primo anniversario di matrimonio. Il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi punta dritto alla finale anticipata tra ascolti flop e cambiamenti di programmazione e nella casa cresce la tensione tra i concorrenti. Il montepremi di 1 milione di euro fa gola a tutte le coppie di concorrenti, ma solo una alla fine potrà puntare ad aprire la cassaforte che custodisce l’assegno da record. Ma nella casa non tutti pensano alla gara, visto che Manila Nazzaro e Stefano Oradei in questi giorni hanno festeggiato il loro primo anno d’amore. Un momento di grande tenerezza per la ex Miss Italia e il ballerino di Ballando con le stelle che un anno fa si sono promessi eterno amore!

Un matrimonio che ha segnato per l’ex Miss Italia l’inizio di un sogno, visto che con Stefano è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Proprio l’ex ballerino di Ballando con le Stelle nella scorsa puntata ha raccontato il primo incontro: “è stato casuale, lei presentava ed io ero ospite. E’ stato un colpo di fulmine, in un anno è cambiato tutto”.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei un anno d'amore nella casa di The Couple

Proprio così, in un anno Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno cambiato e rivoluzionato la propria vita personale diventando marito e moglie. Un matrimonio fortemente voluto dalla coppia che hanno ancora tanti sogni da realizzare tra cui c’è anche quello di un figlio che al momento non è ancora arrivato. I due non perdono la speranza, anzi proprio Stefano ha confessato: “ho una maturità ed un’età tale da sentirmi pronto. In questo giorni continuo a dire la parola normale che per me è inusuale, perchè non sono mai voluto essere normale nella mia vita e nella mia carriera, sempre uno sopra le righe e un campione. Sarebbe bello e normale essere un papà”.

Intanto nella casa di The Couple i due hanno festeggiato il primo anno di vita insieme tra coccole, baci e una dolce sorpresa che Stefano ha fatto recapitare a Manila: un mazzo di fiori. La ex Miss Italia si è commossa confessando di essere sempre più innamorata e dedica al marito “A noi, ti amo”. Che dire: un momento davvero romantico per una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo!