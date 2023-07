Manila Nazzaro e Stefano Oradei/ Vacanza d’amore con i figli di lei: “I miei amori”

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sempre più innamorati

Vacanza d’amore per Manila Nazzaro e Stefano Oradei che hanno scelto la Puglia per rilassarsi e godersi una vacanza in versione famiglia insieme ai figli che l’ex Miss Italia ha avuto dall’ex marito Francesco Cozza. Chiusa la relazione con Lorenzo Amoruso, la Nazzaro ha ritrovato la serenità e la voglia d’amare accanto all’ex maestro di Ballando con le stelle con cui sui social si mostra sempre più complice. Dopo aver vissuto con molta discrezione l’inizio della relazione, la coppia non si nasconde più e sui social sono tanti gli scatti che condivide.

La Nazzaro che da anni vive e lavora a Roma ha così approfittato delle vacanze estive per tornare nella sua terra, la Puglia, è godersi il sole, il mare, ma anche il grande caldo. Serena e felice di poter trascorrere degli splendidi giorni con i suoi uomini, la Nazzaro ha pubblicato alcune foto correlate da una dolce dedica.

La dedica di Manila Nazzaro per i suoi “amori”

In spiaggia, bellissima e con un look total black, Manila Nazzaro si rilassa nella sua Puglia immortalando ogni istante in una foto condivisa sul suo profilo Instagram. “La mia terra,il mio sole, il mio mare e i miei amori!“, scrive la Nazzaro che sta trascorrendo la sua prima estate accanto a Stefano Oradei.

“Amore mio”, è il commento del maestro di ballo sotto le foto. Una vacanza in famiglia, dunque, per la coppia che si sta godendo dei dolci momenti sereni e spensierati come potete vedere dalle foto qui in basso.

