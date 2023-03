Manila Nazzaro emoziona Milena Miconi al GF Vip/ “Non sei inadeguata, sei speciale”

GF Vip, Manila Nazzaro commuove Milena Miconi: “Hai portato la vita vera“

Milena Miconi è destinataria di una bellissima sorpresa al Grande Fratello Vip 2022. A farle una visita speciale è una delle sue più grandi amiche, Manila Nazzaro, che in cortiletto le rivolge parole speciali: “Ci manchi, inutile dirtelo. Ti seguiamo e ti sosteniamo, ma adesso due risate dobbiamo farle. Sei riuscita nell’impresa eroica di clonarmi qua dentro, che non è facile. Io però non sono qui per dirti di smettere di pulire e cucinare, perché la tua modalità di interagire con le persone, fatta di cuore, generosità ed ascolto, passa anche attraverso la cucina, la casa, nel modo in cui ti prendi cura di tutti“.

L’ex gieffina la rincuora: “Qui dentro hai portato la vita vera ed è per questo che tantissime persone si sono riconosciute in te“. Manila ricorda inoltre la sua bontà d’animo e la sua preziosa vicinanza in un momento per lei complicato: “Hai speso parole bellissime per Oriana, e ti posso assicurare che l’Italia intera si è sciolta per quelle parole. So che amica sei, so quello che hai fatto per me due giorni prima di entrare, ti ricordi? In quella clinica? Eri tu con me“.

Manila Nazzaro, le parole per l’amica Milena: “Non sei inadeguata, sei speciale“

Milena Miconi e Manila Nazzaro sono legate da una profonda amicizia, che va ben oltre il rapporto professionale. Colleghe in televisione da tanti anni, la loro amicizia è diventata preziosissima l’una per l’altra e, a loro, si aggiungono tante altre colleghe dello spettacolo con le quali formano un gruppo coeso ed unito: da Matilde Brandi a Samantha De Grenet, sino ad Angela Melillo.

Le parole della Nazzaro al Grande Fratello Vip 2022 sono un consiglio per Milena: “Non vogliamo più sentirti dire che sei sbagliata e inadeguata. Tu sei speciale, sei unica. A volte le cose uniche stonano nella massa, perché si è quasi disabituati a certi valori. Però non siamo fatti per tutti“.

