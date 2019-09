Manila Nazzaro fidanzata con Lorenzo Amoruso/ “Amata come mai prima!”, e sul GF Vip…

A cinque anni di distanza dalla fine burrascosa del matrimonio con Francesco Cozza, Manila Nazzaro intervistata da Spy, racconta di essersi fidanzata con Lorenzo Amoruso. L’ex difensore della Fiorentina le ha rubato il cuore. “Tutto avrei pensato tranne che di mettermi nuovamente con un calciatore. Temo la solitudine, ma non ho mai fatto l’errore di buttarmi tra le braccia del primo uomo che passava. Sono sempre stata attenta, quasi timorosa e ora mi sto lanciando andare”. La separazione dall’ex marito è stata molto dolorosa per l’ex Miss Italia e quindi, proprio per questo motivo, ci è andata con i piedi di piombo. “L’ho conosciuto tre anni fa, quando faceva il telecronista per Rai Sport e mi è stato simpatico da subito. Poi nel 2017 abbiamo avuto una storia che abbiamo tenuto segreta ed è finita male”. Di seguito, l’opinionista svela cosa era accaduto nel primo “tentativo”: “Volevo essere felice, ma non permettevo a nessuno di prendersi cura di me e dei miei figli. Sono stata talmente delusa dalla fine del mio matrimonio che mi sono creata una corazza per proteggermi. Lorenzo era riuscito ad aprire una breccia, ma non mi sentivo pronta. Per un anno non ci siamo più frequentati”.

Manila Nazzaro verso il Grande Fratello Vip? “Non mi dispiacerebbe…”

Lo scorso aprile invece, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono riavvicinati. “L’ho mandato a quel paese un sacco di volte, ma lui è sempre tornato. Lorenzo mi ha teso la mano e l’ho seguito”. La sua fama da seduttore sembra non spaventarla: “No, sono gelosa al punto giusto e vivendo distanti la fiducia è essenziale. E poi mi sento amata come mai prima d’ora”. Amoruso è anche un ottimo cuoco, come abbiamo avuto modo di vedere a Celebrity Masterchef: “E’ davvero notevole in cucina e ai fornelli è molto sexy. Ha solo un difetto: dopo cena non lava una forchetta”. Dopo la separazione per l’ex Miss Italia ci sono state anche lunghe incertezze lavorative: “Nei mesi della separazione, fu infatti sostituita da Adriana Volpe alla conduzione di Mezzogiorno in Famiglia su Rai2”. In ultimo svela: “Se farei il Grande Fratello Vip? Non mi dispiacerebbe. Potrei mostrare il mio vero carattere al pubblico, raccontare la mia storia: sarebbe un modo per fermarmi a metabolizzare ciò che mi è accaduto e guardare con più serenità al futuro”.

