Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono tornati a parlare del sogno di avere un figlio insieme. A The Couple, Ilary Blasi ha convocato la coppia in confessionale per affrontare in ‘privato’ l’argomento, indotto inizialmente da un filmato in cui Manila rivela: “Ci abbiamo provato ma non riesce. Se succede un miracolo… Il sogno c’è, sarebbe quello di rendere Stefano padre, credo possa essere il padre migliore del mondo.”

Il filmato continua con Stefano Oradei in lacrime, che dichiara: “Io in questi giorni continuo a dire la parola normale, per me sarebbe normale essere un papà, sarebbe bello. Noi abbiamo una famiglia meravigliosa che Manila mi ha donato, questo è un argomento molto delicato, se la vita ci farà questo regalo fantastico, saremo davvero felici, ma lo siamo già. Lei non deve dimostrare nulla.”

Manila Nazzaro piange a The Couple: “Mi sono sentita inadeguata per non riuscire a dare un figlio a Stefano”

Di fronte alla visione delle lacrime del marito, anche Manila Nazzaro si è commossa, ammettendo che non è stato facile per lei sopportare anche i commenti di chi l’ha criticata e chi è arrivato a darle della ‘vecchia’ per avere un figlio. “Io e Stefano non ci raccontiamo tutto in maniera esplicita ma veramente ci capiamo con gli occhi. Le sue parole sono preziosissime.” La showgirl e conduttrice ha raccontato il suo malessere per questa situazione: “In quel momento ci si sente inadeguate, lo viviamo come un fallimento. Lui è stato ed è meraviglioso ogni giorno, perché questo tipo di pensiero riesce a scacciarlo facilmente. Però mi sono data una colpa per il non riuscire a realizzare questo sogno. Abbiamo costruito un altro equilibrio, anche se il sogno c’è sempre.” ha concluso.