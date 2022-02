Manila Nazzaro, foglio-gate su Alex Belli: “É stato cacciato dopo…”/ Regia censura…

Il giorno successivo alla trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, nella casa, c’è stato un ritrovamento che ha scatenato varie teorie. Manila Nazzaro, infatti, si è ritrovata tra le mani un foglio misterioso che ha letto insieme a Davide Silvestri e Miriana Trevisan. I tre vipponi si sono concentrati su alcuni passaggi che hanno fatto intuire al pubblico il coinvolgimento di Alex Belli. Il foglio in questione, infatti, probabilmente, si riferiva al periodo in cui Alex Belli era ancora in casa. “Però aspetta… lui è stato cacciato dopo”, afferma Manila. Non è stato possibile cogliere ulteriori dettagli per la censura della regia che ha immediatamente spento i microfoni ai tre vipponi.

Soleil Vs Manila, lite al GF Vip "Mi hai delusa!"/ Katia: "Non era vera amicizia"

Secondo il popolo del web che in quel momento stava seguendo la diretta, tuttavia, il foglio ritrovato in casa riguarderebbe Alex Belli essendo stato l’unico concorrente squalificato per aver infranto il regolamento avvicinandosi a Delia Duran durante un confronto.

Manila Nazzaro e il foglio sospetto al GF Vip: il web indaga

Dopo aver ritrovato il foglio e averlo letto con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, Davide Silvestri, stando a quello che riporta il portale Gossip e Tv, sarebbe apparso sconvolto. Il foglio in questione, dalle poche parole dei vipponi che il pubblico ha ascoltato prima che la regia staccasse i microfoni, sarebbe proprio uno di quelli sui quali la regia scrive degli appunti dei vipponi.

Manila Nazzaro: consigli a Delia, lite con Alessandro/ L'appello dei fan "dare il suo cuore a chi merita"

Prima che fossero spenti i microfoni, “Ma questi sono vecchi”, ha poi sussurrato Manila che è stata poi chiamata in magazzino e in confessionale tornando, successivamente, dagli altri concorrenti, senza foglio. Cosa c’era scritto? Sul web, gli utenti lanciano teorie.

MANILA TROVA UN FOGLIO E LO LEGGE INSIEME A MIRIANA E DAVIDE MA VIENE CHIAMATA IN CONFESSIONALE PER PORTARE IL FOGLIO,INFATTI QUANDO ESCE IL FOGLIO NON C'È L'HA PIÙ COSA C'ERA SCRITTO? #GFvip pic.twitter.com/smMttTISqd — IL PUNGOLO (@PUNGOLO1962) February 1, 2022

LEGGI ANCHE:

Manila Nazzaro vs Soleil Sorge: "Lei vittima? Ma basta!"/ "Non tollero le offese"

© RIPRODUZIONE RISERVATA