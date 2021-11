Manila Nazzaro, frecciata da Patrizia Mirigiliani/ L’attacco a causa di Nicola Pisu..

Manila Nazzaro delusa dal suo percorso?

Manila Nazzaro non è molto soddisfatta del suo percorso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, teme che nonostante gli sforzi che stia facendo al pubblico non arrivi nulla. Durante uno sfogo ha affermato: “A distanza di due mesi è come se io non sia riuscita a portare niente fuori“. Alcuni coinquilini hanno subito cercato di consolarla: “Porti tantissima armonia e la gente lo apprezza”, ha detto Lulù Selassié, consigliando all’ex Miss Italia di essere se stessa e di non doversi forzare a comportarsi in modo diverso.

Anche Francesca Cipriani ha cercato di rassicurare la sua amica e compagna di letto: “Fidati che tutte le cose che hai detto e che hai fatto sono arrivate, sia dentro che fuori”. Ma nemmeno le parole delle due vip hanno tranquillato Manila: “La mia paura è che il caos, a volte voluto e a volte cercato, possa oscurare delle cose fatte con più attenzione”.

Nei giorni scorsi Manila Nazzaro ha voluto parlare con Sophie Codegoni del bacio dato a Soleil Sorge durante il party di Halloween: “Ogni tanto bisogna anche sapersi fermare, era tutto eccessivo. È una questione di buongusto. Dietro un bacio tra donne ci sono ancora dei tabù immensi”, ha commentato la ex Miss Italia. In queste ultime ore molte critiche stanno piovendo su Manila Nazzaro. La critica più pesante è arrivata su Instagram da Patrizia Mirigliani che è intervenuta a difesa del figlio Nicola Pisu. Qualche giorno fa il ragazzo si è fatto male cadendo a terra, ancora non si conoscono le conseguenze della caduta, ma si vocifera che si sia fratturato il coccige.

Parlando con Alex sull’accaduto, Manila ha detto: “Quello si è fatto male da un’altezza di 15 centimetri…” e ci ha scherzato su. La madre di Pisu ha risposto con un post su Instagram: “È assurdo che qualcuno osi ridere su una situazione che potrebbe rivelarsi grave”.



