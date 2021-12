Manila Nazzaro furiosa: “Chiamata in confessionale alle 5 di mattina”/ Il GF censura

È furiosa Manila Nazzaro. La showgirl questa mattina si è lamentata con Carmen Russo e Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip per essere stata svegliata di primissimo mattino dagli autori. Il motivo? Andare in confessionale per fare due chiacchiere. “Mi hanno svegliata alle 5 del mattino per andare in confessionale!”, ha rivelato la Nazzaro, spiegando nei dettagli l’accaduto “Io stavo dormendo al buio quando, all’improvviso, mi hanno chiamata in confessionale. Al che mi sono arrabbiata, sono andata in confessionale e ho detto loro ‘Io vengo a quest’ora per fare il confessionale se parlo di me, non vengo se devo parlare degli altri!'” Il riferimento è probabilmente a tutta la questione che coinvolge Alex Belli e Soleil Sorge su cui gli autori chiederebbero spesso le opinioni degli altri inquilini.

“Sono stufa, non ne posso più!” ha quindi aggiunto furiosa Manila Nazzaro prima che la regia censurasse il suo sfogo, puntando le telecamere nella veranda vuota. D’altronde Manila non è l’unica che si è lamentata in queste ore e proprio per la continua attenzione degli autori e del programma alla storia Soleil-Alex. Eva Grimaldi, dopo la puntata, si è così sfogata: “Tutta questa cosa ha stancato sinceramente. Io ero appassionata, adoravo da casa. Mangiavo i popcorn davanti la tv per la passione, sembrava Beautiful. All’inizio ti appassiona ma adesso basta, non esistono solo Alex e Soleil. Esiste Manila Nazzaro, esiste Carmen Russo… basta! Stasera quanto è durato? Un’ora, un’ora e mezza… basta!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello Vip (@gfvipvideo)

