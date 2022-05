Manila Nazzaro, “Guendalina e Edoardo Tavassi sanno fare i reality”/ Lei esclude…

Manila Nazzaro, chi sono i suoi preferiti all’Isola dei Famosi?

Manila Nazzaro ha rotto il silenzio in merito ad alcuni concorrenti dell’Isola dei Famosi. L’ex gieffina ha rilasciato un’intervista a SuperGuida TV e in questa occasione ha rivelato i nomi dei concorrenti che più ha apprezzato nel reality di Canale 5. Manila ha voluto commentare le dinamiche e i protagonisti di questa nuova edizione sottolineando come a fare la differenza siano stati soprattutto Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo. Secondo l’ex gieffina, i due sono riusciti ad intrattenere il pubblico regalando momenti di leggerezza e spensieratezza: “Mi sta molto simpatica Guendalina Tavassi ma anche il fratello Edoardo. Sono personaggi che sanno fare davvero bene i reality e a fare la differenza è anche il carattere. A differenza di altri che partecipano ai reality litigando, Guendalina crea dinamiche molto simpatiche. In coppia con il fratello regalano dei momenti di leggerezza e questo mi piace moltissimo”.

In un’intervista di qualche tempo fa a SuperGuida TV Manila Nazzaro rivelò che il compagno Lorenzo Amoruso sarebbe dovuto approdare in Honduras in questa edizione ma che aveva preferito rifiutare per stare con lei. Manila aveva vissuto 6 mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip e qualora Lorenzo sarebbe partito per l’Isola non si sarebbero visti per altri mesi. Sulla possibilità di fare un reality assieme al compagno, Manila ha però le idee chiare: “Per il momento dico basta ai reality. Sono tornata in radio e sono soddisfatta di questo nuovo impegno. Magari però Lorenzo potrebbe essere pronto per partecipare all’Isola dei Famosi”.

Manila Nazzaro ha poi ripercorso la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’ex gieffina ha rivelato di aver vissuto un’avventura intensa: “Ho dato e ricevuto tanto dalle donne della casa, compresa Katia nonostante con lei abbia avuto delle delusioni. Ho sempre dato una lezione alle ragazze più giovani della casa. Ho insegnato loro che nella vita è un dare e un avere. Chi mi ha dato di più nella casa è stata Miriana Trevisan. Io la considero una sorella e un’amica. Per me è un successo averla incontrata”. Tra Manila Nazzaro e Miriana Trevisan è nata una bellissima amicizia a differenza del rapporto con Soleil Sorge caratterizzato da alti e bassi.

Manila Nazzaro ha ricevuto proprio la scorsa settimana un importante riconoscimento. Le è stato assegnato il Premio Donne D’Amore nella Sala Promoteca del Campidoglio per il su romanzo “Cintura rosa di sopravvivenza”, un’autobiografia nata dall’esigenza di dare forza e coraggio a quelle donne che si sono trovate catapultate all’improvviso in una vita piena di ombre e solitudine. A proposito di questo importante premio ideato da Virginia Barrett, Manila ha rivelato: “Questo riconoscimento mi rende orgogliosa perché non è solo mio ma è di tutte quelle donne che ho raccontato nel mio libro. Ho avuto l’onore di essere portavoce di storie molto diverse tra di loro ma simili alla mia. Cintura rosa di sopravvivenza parte come una classica autobiografia in cui ho voluto ripercorrere la mia vita, da Miss Italia e il successo che mi travolse fino ai momenti bui e difficili come l’aborto spontaneo”.











