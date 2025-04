Parte col botto The Couple, che oltre a regalare ai telespettatori di Canale 5 un nuovo game show, ha scatenato, dopo la prima puntata, anche un vero e proprio caso tradimento. Protagonista è la coppia Manila Nazzaro e Stefano Oradei, i due novelli sposi che hanno partecipato ad un quiz di coppia nel corso del debutto di The Couple. Ilary Blasi ha stuzzicato i due concorrenti, chiedendo loro la data della loro prima notte di passione insieme e quella dell’ultima. Se l’ultima volta è stata il giorno prima, come data della prima volta Manila ha dato il 4 gennaio 2023.

Quando Ilary ha posto la stessa domanda a Oradei, fino a quel momento isolato tramite cuffie, Manila ha specificato di dire “la data vera” della prima volta, e il ballerino ha confermato il 4 gennaio. Questa confessione ha risollevato una questione a lungo discussa qualche tempo fa, che riguarda la relazione della showgirl con Lorenzo Amoruso.

Manila Nazzaro ha tradito Lorenzo Amoruso? La confessione a The Couple riapre il caso (e scatena la stoccata)

In passato Amoruso ha accusato la sua ex di mentire sulla reale data d’inizio della sua storia d’amore con Oradei, ufficializzata a giugno del 2023. Si era allora parlato di possibile tradimento da parte di Manila ai danni di Lorenzo. Ecco allora che, dopo le dichiarazioni di Oradei e Nazzaro a The Couple, è arrivata la prima stoccata di Lorenzo Amoruso: “Per le bugie ci vuole memoria, per la verità le palle”. Una stoccata indirizzata chiaramente alla ex, visto che subito dopo ha condiviso su Instagram un video in cui l’esperto di gossip Biagio D’Anelli ricorda che proprio Manila, a Verissimo, ha dichiarato: “Non ho mai tradito Lorenzo, ci siamo lasciati a gennaio, la relazione con Stefano è iniziata a marzo”. Proprio a gennaio, e all’inizio, Manila ha però ammesso di aver passato la prima notte con Oradei. Una confessione che la mette ora in una posizione delicata.