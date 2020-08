“Manila Nazzaro hai della ritenzione idrica”/ Amoruso: “É la bava del cane”, ma…

Bellissima e in splendida forma, Manila Nazzaro ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di foto in cui sfoggia il fisico da Miss Italia fasciato in un bikini. Protagonista delle foto è anche il cane Thor con cui la Nazzaro sembrerebbe avere un bel feeling. Gli occhi dei followers, però, si sono concentrati sul fisico della fidanzata di Lorenzo Amoruso che, dopo l’avventura vissuta nel villaggio di Temptation Island 2020 si sta godendo le giornate insieme alla propria compagna. Tantissimi i commenti scritti dai followers sotto le foto e tra i tanti è spuntato anche quello dell’amica dell’ex Miss Italia Valeria Graci che, immaginando l’arrivo di qualche hater, ha anticipato tutti ironizzando sulla presenza presenza di cellulite sulle gambe della Nazzaro. L’ironia di Valeria Graci, però, non è stata colta da tutti al punto da far intervenire anche Lorenzo Amoruso.

MANILA NAZZARO E LA CELLULITE: L’IRONIA DI VALERIA GRACI DIVIDE IL WEB

Sempre più bella, Manila Nazzaro ha incantato i suoi followers con la foto in cui posa il bikini. Valeria Graci, però, di fronte ai tanti complimenti ricevuti dall’ex Miss Italia, ha deciso d’ironizzare. “Noto sempre della ritenzione idrica localizzata Manila… non ci siamo!!”, ha scritto Valeria Graci. Molti utenti hanno colto immediatamente l’ironia della Graci, ma non è mancato chi ha puntualizzato che “l’invidia è una brutta bestia”. Lorenzo Amoruso, così, ha deciso d’intervenire svelando la verità “sulla presunta ritenzione idrica della fidanzata”. “No, tranquilla quella è la bava di Thor…”, ha commentato l’ex calciatore aggiungendo una serie di emoticon con la faccia divertita esortando così tutti a farsi una risata di fronte all’ironia della Graci.





© RIPRODUZIONE RISERVATA