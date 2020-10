Manila Nazzaro: “Ho scoperto di avere il morbo di Basedow”/ “Persa una corda vocale”

Manila Nazzaro è stata la protagonista di una lunga intervista a Verissimo. È qui che ha confessato a Silvia Toffanin una pagina molto complicata della sua vita che ha riguardato la sua salute. “Ho scoperto di avere una malattia alla tiroide, il morbo di Basedow, che mi ha costretto all’asportazione della ghiandola.” ha raccontato la nota showgirl. Poi è entrata nel dettaglio, spiegando: “Ho perso una corda vocale e quindi nei primi mesi ero completamente afona e ho avuto paura di non poter tornare a fare il mio lavoro. Ma con testardaggine e grazie all’aiuto della logopedia, con il tempo sono riuscita a riacquistare un’altra voce”. Una battaglia davvero difficile per la Nazzaro, che ha dovuto far fronte a numerose conseguenze. “è stato un periodo duro, ero ingrassata di circa veti chili, non mi riconoscevo, la gente mi chiedeva perché uscissi e mi facessi fotografare.” ha infatti spiegato a Verissimo.

Manila Nazzaro: “Ho scoperto di avere un principio di carcinoma all’utero”

Manila Nazzaro, oggi felice al fianco di Lorenzo Amoruso, il periodo della separazione da Francesco Cozza ha coinciso con altre problematiche legate alla salute. “Nell’anno in cui ho scoperto che il mio ex marito stava avendo un altro bambino, io ho scoperto di avere un principio di carcinoma all’utero. – ha raccontato ancora a Silvia Toffanin, per poi aggiungere – Sembra ironia della sorta, ma io quasi credo in queste connessioni, come se uno stress psicologico che non avvertivo direttamente, mi avesse creato dei problemi. Quello è stato un momento in cui mi ero allontanata anche da Lorenzo, avevo con me solo la mia famiglia”, ha concluso.



