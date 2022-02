Manila Nazzaro imita la parlata cinese, Barù sbotta “Roba razzista”/ “Fai il verso…”

Un momento di svago si è trasformanto in un’occasione di scontro tra Manila Nazzaro e Barù al Grande Fratello Vip. Tutto è accaduto mentre si trovavano nella camera da letto blu dove l’ex Miss Italia per alleviare il dolore al collo di Davide Silvestri, gli ha fatto un massaggio. Mentre massaggiava, la Nazzaro ha cominciato ad imitare la parlata cinese scatenando, però, la reazione di Barù presente in camera con loro in quel momento. Il nipote di Costantino Della Gherardesca non ha affatto gradito l’imitazione della Nazzaro e ha espresso la propria opinione in modo schietto.

“Per me è razzista. Io mi dissocio totalmente da quella roba lì, ma veramente. Per me quella roba lì è molto più grave di qualsiasi battuta. Tu stai facendo il verso di come parla un immigrato cinese in Italia, che magari si è fatto il mazzo per arrivare qui […] Sei offensiva e magari un cinese lo vede così”, ha detto il nipote di Costantino Della Gherardesca come riporta Biccy.

Manila Nazzaro replica a Barù al Grande Fratello Vip

Di fronte alle parole di Barù, Manila Nazzaro non è rimasta in silenzio. L’ex Miss Italia si è difesa sostenendo che la sua era solo una cosa simpatica e che non aveva affatto intenzione di offendere la comunica cinese. “Ma stai scherzando? Anzi, la cultura orientale nei massaggi è la numero uno. Io faccio i versi offensivi sui cinesi? Ma va dai! Mica sono versi offensivi ti prego smettila. Dove le vedi te queste cose? Perché dovrei offendere una parlata?”, ha replicato.

Poi ha aggiunto: “Ho tantissimi amici cinesi a Roma, vivono qui, però hanno questa parlata specifica, è normale credo. Direi che è come gli americani che arrivano dagli Stati Uniti e anche a loro resta un accetto specifico. Ad esempio la mia amica Justine Mattera. Mica prendo in giro gli americani che sono in Italia dai su”, ha concluso l’ex Miss Italia come riporta ancora Biccy.

Barù che spiega a Manila cos’è l’appropriazione culturale ma tanto lei ha tanti amici cinesi 🥶 #jeru pic.twitter.com/hKv3TAvlHL — 𝒩𝒾𝒸𝑜𝓁𝑒 (@trovarsi) January 30, 2022

Manila Nazzaro donna bianca che afferma che “imitare la parlata cinese è una cosa simpatica, ho tanti amici cinesi” ma si presuppone che non spetti a te dire cosa o non può essere offensivo per un’altra cultura #jerù #gfvip pic.twitter.com/Gs6AhgdRB1 — così 🤫 lo fai a Foggia (@VirgoGu80025754) January 30, 2022





