Manila Nazzaro in lacrime a The Couple, la celebre showgirl e nota conduttrice radiofonica, nelle scorse ore ha vissuto momenti di panico nella casa del Grande Fratello. Per l’attuale moglie di Stefano Oradei nelle scorse ore è esplosa la tensione a causa di una pastiera prodotta nella casa. Manila Nazzaro è scoppiata in lacrime quando si è accorta che qualcuno aveva rosicchiato per scherzo il tipico dolce pasquale preparato da Irma Testa. A compiere la malefatta è stata Benedicta Boccoli, insieme ad altri protagonisti di The Couple, che hanno ben pensato prima di nascondere e poi di assaggiare il dolce. Insomma, cose che probabilmente ognuno avrebbe fatto a casa propria con un qualunque dolce o preparazione.

La questione non è andata giù a Manila Nazzaro, che si è sfogata così dopo l’accaduto: “Hanno rovinato una pastiera bella, avete visto ieri quanto impegno ci ha messo per fare delle belle strisce, quanta precisione, perché hanno un significato, ora sembra rosicchiata dai topi” le parole dell’ex Miss Italia che non è riuscita a digerire l’accaduto nel programma di Canale Cinque.

Manila Nazzaro e lo sfogo a The Couple: “Non era una cosa da fare”

L’ex Miss Italia non ha digerito quanto accaduto nella casa di The Couple e si è lasciata andare a uno sfogo con il resto dei compagni. Manila Nazzaro, scottata dall’accaduto, è esplosa contro i compagni di gioco.

“Posso dire che, secondo me, non era una cosa da fare? Non è per la pastiera in sé, è per il lavoro fatto dal gruppo “, ha però ribattuto la Nazzaro. Benedicta Boccoli è apparsa piuttosto colpita per la reazione dell’ex Miss Italia: pur ammettendo di aver avuto un comportamento sbagliato ha ammesso di essere rimasta spiazzata.

