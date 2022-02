Manila Nazzaro, incidente in cucina al GF Vip: taglio al dito/ Interviene il medico…

Piccolo incidente per Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 2021. L’ex Miss Italia, mentre lavava i piatti, si è tagliata con un coltello che le ha procurato una ferita non totalmente superficiale ad un dito. Il taglio, infatti, ha richiesto il pronto intervento del medico che ha disinfettato e medicato la ferita alla vippona. Dopo essere stata lontana dai coinquilini il tempo necessario per farsi medicare, la Nazzaro è rientrata in casa raccontando, poi, agli altri concorrenti, la dinamica dell’accaduto.

“Mi sono tagliata con un coltello ed è arrivata la dottoressa a farmi la medicazione. Mi sono fatta una ferita brutta, bella profonda. Ho subito capito che non era una cosa leggera ed è dovuta venire una dottoressa a visitarmi e medicarmi“, ha raccontato l’ex Miss Italia ai compagni. Manila, poi, ha aggiunto di non poter lavare i piatti non avendo dei guanti per proteggersi la mano. Ieri sera, tuttavia, al termine di una serata organizzata dal Grande Fratello, proprio la nazzaro si è occupata nuovamente del lavaggio dei piatti.

Serata sottotono per Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip

Ieri sera, nella casa del Grande Fratello Vip, per festeggiare la vittoria di uno dei quattro quadri realizzati dai vipponi, è stata organizzata una festa in Love Boat a cui hanno partecipato i due gruppi i cui quadri hanno ottenuto più like sui social. Manila Nazzaro è rimasta in casa con gli altri concorrenti avendo partecipato alla realizzazione di un quadro che non ha vinto. Tuttavia, nel corso della serata, a tutti i concorrenti è stata data la possibilità di partecipare alla festa.

L’ex Miss Italia, tuttavia, ha preferito restare in casa e rilassarsi in veranda. Ad accorgersi della sua assenza sono state Jessica e Lulù Selassiè che l’hanno raggiunta per farle compagnia. Delia Duran ha poi provato a convincerla a raggiungere la festa, ma senza successo. “Voglio stare qui. Dopo cinque mesi capita una serata in cui nn hai voglia di fare niente e poi sono stanca di sentire battute come quella di Sophie che dice che le sembra di essere all’ospizio”, ha spiegato la Nazzaro.

