Manila Nazzaro: “Io e Stefano non abbiamo raccontato subito del matrimonio”/ “Ho capito che i miei figli…”

Manila Nazzaro e Stefano Oradei prossimi al grande passo: “All’inizio avevo paura…”

Manila Nazzaro è sempre più felice con il ‘suo’ Stefano Oradei; di recente – intervenuti a Verissimo – hanno raccontato di essere finalmente pronti a convolare a nozze, svelando appunto la data: Il prossimo 13 maggio. Dopo le vicissitudini sentimentali legate alla rottura con Lorenzo Amoruso, l’ex Miss Italia sta dunque vivendo una vera e propria favola d’amore e in una recente intervista per Diva & Donna – riportata da Isa e Chia – lo ha nuovamente confermato.

STEFANO ORADEI, FIDANZATO MANILA NAZZARO/ Annuncio a Verissimo: "Ci sposiamo a maggio", reazione figli

“Era il primo periodo che ci frequentavamo; nessuno sapeva. Avevo anche paura che ci vedessero. La proposta di matrimonio me l’ha fatta a maggio, ma abbiamo deciso di comunicarlo più avanti”. Queste le parole di Manila Nazzaro al settimanale – riportate dal portale – che ha dunque rivelato di aver raccontato della proposta di matrimonio ricevuta da Stefano Oradei solo alcune settimane dopo, sicuramente per tutelare la bellezza del loro amore dalle ingerenze mediatiche.

Manila Nazzaro, che malattie ha avuto?/ Il morbo di Basedow e un carcinoma all’utero: "Dopo l'operazione..."

Manila Nazzaro, la scelta di maggio per il matrimonio con Stefano Oradei: “E’ un mese a cui sono molto legata…”

“Abbiamo voluto trascorrere l’estate insieme, con i miei figli, facendo viaggi e consolidando il legame tra noi quattro. E’ stato tutto perfetto e ho capito che i ragazzi erano pronti a pensare a Stefano come parte della famiglia”. Dunque, il benestare dei figli di Manila Nazzaro era necessario affinché il suo amore per Stefano Oradei si concretizzasse e, ora che la famiglia è unita, è pronta a compiere il grande passo nella prossima primavera.

Sempre al settimanale Diva & Donna – come riporta Isa e Chia – Manila Nazzaro ha anche spiegato perché la scelta della data del matrimonio sia ricaduta proprio sul mese di maggio. “E’ un mese a cui sono molto legata; sono devota alla Madonna e anche se non posso sposarmi in chiesa e sarà un matrimonio civile, il 13 maggio è proprio il giorno della Madonna ed è l’unico giorno libero della struttura che abbiamo scelto…”. L’ex volto del GF Vip ha poi spiegato: “Anche la scelta della location ha un motivo; si vede tutta Roma, città che mi ha adottato e che mi ha dato il lavoro, le amicizie vere e la famiglia…”.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sposano: "Scelta data nel 2024"/ "Sarà una cerimonia intima": i dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA