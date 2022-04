Manila Nazzaro: “Jessica e Barù? I Jerù mai esistiti”/ “Sprecati soldi per aerei”

Le ultime dichiarazioni di Jessica Selassiè e Barù Gaetani a Verissimo hanno riacceso la curiosità del pubblico sui rapporti tra i due dopo il Grande Fratello Vip. Rapporti che, a quanto pare, non esistono, almeno non come Jessica avrebbe sperato dopo il programma. Resta un’amicizia che non si è sviluppata in quella storia di cui spesso si è invece parlato nella Casa di Cinecittà. Un tema su cui si è espressa anche Manila Nazzaro che questa vicenda l’ha vissuta in prima persona. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Giada Di Miceli, per il format Non Succederà Più, Manila ha ammesso che, effettivamente, la coppia non è mai esistita.

“Jessica Selassiè? Ci sentiamo, non spessissimo ma ci sentiamo. Non lo so se ha ancora il pallino di Barù, spero di no… – ha ammesso l’ex gieffina, sentenziando che – i Jerù non sono mai esistiti, perché non è mai esistita la coppia. A me Barù sta super simpatico, specifico. Il rapporto tra me e lui è molto easy e lui è super simpatico. Un bellissimo acquisto della Casa.”

Manila Nazzaro: “I Jerù non esistono”

Manila Nazzaro, dunque, ribadisce che la coppia Jessica-Barù non è mai esistita, né esiste adesso fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Non sminuisce, tuttavia, il ruolo di Barù nella Casa (come invece recentemente fatto da Alex Belli): “Sempre molto rispettoso, disponibile. Umanamente parlando molto generoso e disponibile.” L’ex gieffina ha infine ribadito: “Al di là del pensiero di ciascuno, io avevo già detto che i Jerù non esistono. Dicevo che stavano mandando aerei e sprecando i soldi, un minimo di esperienza ce l’ho. Io vedevo una bellissima amicizia, come quella tra me e Aldo. Un po’ diversa perché Jessica era presa, ma erano veramente amici.”

