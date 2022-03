Manila Nazzaro “Katia Ricciarelli? È diventata una mia nemica…”/ Rapporti tesi…

Manila Nazzaro: Katia Ricciarelli resta una nemica…

Manila Nazzaro ha chiarito in che rapporti è rimasta con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Durante una diretta su Instagram, l’ex gieffina ha parlato della sua amicizia con la cantante lirica. Nei primi mesi, le due erano davvero molto unite ma poi la loro alleanza si è sgretolata. Al riguardo, Manila ha confessato: “Sì è vero che ho difeso Katia nella prima parte di GF Vip, perché eravamo amiche per davvero. Ovviamente non l’ho difesa sulle parole che ha usato, ma come persona e artista. Perché nella prima parte di percorso lei è stata una parte importante per me”. Manila Nazzaro non rimpiange nulla e a proposito di Soleil Sorge ha svelato un dettaglio curioso.

Secondo Manila, Katia avrebbe vissuto come un tradimento il fatto che lei si fosse dissociata rispetto ad alcuni atteggiamenti: “Lo stesso vale per Sole e non rinnego nulla, mi hanno dato tanto e ci siamo scambiate cose belle. Poi sono stata io a mettere un freno. A me non appartengono certe cose e mi sono dissociata. Il problema è che quando ti dissoci con Katia, lei lo vive come un tradimento e in qualche maniera è diventata una mia nemica”. Manila Nazzaro ha però chiarito con Soleil Sorge e ad oggi i loro rapporti sono distesi e tranquilli: “Se ho fatto pace con Soleil? Sì abbiamo chiarito ma due mesi fa mica adesso fuori. Io con Sole nell’ultimo periodo ho avuto dei rapporti molto distesi e molto tranquilli”.

Manila Nazzaro è stata bloccata sui social da Clarissa Selassiè

Manila Nazzaro è stata bloccata da su Instagram da Clarissa Selassiè. L’ex Miss Italia ha rivelato di aver fatto il tifo in finale per Lulù ma ha aggiunto di non riuscire a taggarla sui social. La colpa sarebbe di Clarissa che ha bloccato il suo profilo anche con l’account della sorella. Incredibile ma vero insomma. Manila ha infatti dichiarato: “Sono felice per la vittoria di Jessica, certo però che tifavo per Lulù tra le due sorelle. Perché io con Lulù ho avuto un rapporto molto stretto, sincero e forte. E poi a Lulù dirò che sua sorella Clarissa quando ero dentro al GF Vip ha bloccato il mio profilo e quello di Lorenzo. Sì mi ha bloccata anche con il profilo di Lulù e infatti non riesco a taggarla. Che poi mi ha bloccata con l’account di Lulù, con cui io ho un rapporto splendido. Spero però che questa cosa si risolva. I rapporti sono personali e lei non c’entra nulla con me e Lulù”.

Manila Nazzaro ha poi rivelato di aver tifato in finale anche per Davide Silvestri: “Oltre a Lulù ho tifato anche per Davide. Lui è un grande uomo e un grande artista. Io in finalissima avrei visto Davide, Miriana e Soleil, che nel bene e nel male ha dato tantissimo”. Nella stessa diretta Manila Nazzaro ha difeso anche Jessica Selassiè. La gieffina è sempre stata convinta che Barù si sia approfittato dei suoi sentimenti.











