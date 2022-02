Manila Nazzaro: “Katia Ricciarelli mi ha minimizzata”/ Lei: “mai più amiche”

Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro si scontrano ancora al Grande Fratello Vip. Poco prima della nomination volano parole grosse tra le due ex amiche oramai sempre più lontane. Tutto inizia dalle parole di Kabir Bedi che si pronuncia su Manila: “non mi piace, non per il bacio di Giuda, era grande amica di Soleil e Katia e le ha tradite, poi dopo che ero nominato da lei, le ho chiesto perchè e lei mi ha detto ‘non è una cattiva cosa, io amica di Sophie e l’ho nominata 4 volte. Non mi interessa questo tipo di amicizia, ma Manila ha fatto veramente tante cose nella casa”. Manila dalla casa racconta la sua versione: “abbiamo spiegato che ci siamo trovati a nominarci tra noi. Io ho nominato Kabir perchè c’erano persone che non volevo nominare in quel momento. Sono 5 mesi che sono qui, non ho mai tradito nessuno, abbiamo discusso, con Soleil si sono alzati dei muri e li abbiamo buttati giù. Io dò il cuore, lo do totalmente, ma quando sento di essere minimizzata, anche da Katia…”.

Nemmeno il tempo di finire che la Ricciarelli si scaglia contro la Nazzaro pronunciando parole non proprio edificanti verso la sua amica. Uno scontro prevedibile che conferma ancora una volta la cattiveria della cantante lirica che in questo Grande Fratello non ha regalato ai telespettatori una bella immagine di sé.

Katia Ricciarelli contro Manila Nazzaro: “ora facciamo la santificazione”

Katia Ricciarelli sbotta contro Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip. “Ora facciamo la santificazione, quando tu eri seduta qui mi dicevi aiutami. Allora perchè te ne sei andata?” – urla la Ricciarelli. La Nazzaro replica: “perchè tu non hai piacere a starmi accanto” – allora la Ricciarelli ribatte – “vorrei parlare di quello che è successo: te ne sei andata perchè mi sono avvicinata a Soleil. Abbiamo fatto perfino il video, eravamo insieme. Improvvisamente non lo eravamo più, non possiamo tornare ad essere amiche. Tu hai detto a Kabir che parlavo di te. Non voglio le bugie, sono stanca di falsità, ma perchè noi non parliamo mai”.

La discussione prosegue con Miriana Trevisan che viene chiamata in causa dalla Ricciarelli e tra le due scoppia l’ennesima litigata.

