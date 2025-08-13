Manila Nazzaro, il dramma della tiroide e del carcinoma all’utero, e come ha ritrovato l’amore con Stefano Oradei.

Sicuri di conoscere a fondo chi è Manila Nazzaro? Non tutti sanno che dietro al sorriso della conduttrice ci sono dolori e una malattia molto seria, anzi, per essere precisi, due patologie che hanno condizionato in maniera molto potente la sua vita. La nota presentatrice soffre infatti di un disturbo autoimmune che si chiama morbo di Basedow, che colpisce prevalentemente la tiroide, generando malesseri e problematiche piuttosto invalidanti.

La diagnosi è arrivata nel 2013 e, dopo poco tempo, la donna si è ritrovata a prendere moltissimo peso, 20 kg che hanno avuto un impatto psicologicamente forte sulla sua vita. Oltretutto, si è dovuta sottoporre a un intervento alla tiroide, che ha colpito la sua voce, e per diverso tempo non ha potuto parlare, una perdita devastante per quello che è il suo lavoro in televisione. La conduttrice si è raccontata a Verissimo da Silvia Toffanin, spiegando di aver affrontato tutto da sola anche quando le hanno asportato la ghiandola dopo l’operazione.

Manila Nazzaro e il carcinoma all’utero: “La prevenzione mi ha salvata“

Manila Nazzaro ha subito insulti da parte delle persone che la definivano grassa per aver preso così tanti chili. In seguito a questa parentesi triste della sua vita, ce n’è stata un’altra, una malattia che per fortuna si è risolta nel migliore dei modi grazie alla prevenzione. Manila Nazzaro ha infatti scoperto di avere un carcinoma all’utero, e nel 2017 e 2018 ha perso il suo lavoro a Mezzogiorno in Famiglia per via della problematica. Oltretutto, ha parlato anche delle conseguenze devastanti della sua storia d’amore con Lorenzo Amoruso, spiegando che, per via della patologia, si erano allontanati e lei lo aveva accusato anche di non aver avuto la pazienza di starle accanto.

Finalmente, dopo qualche tempo, è arrivata una parentesi estremamente positiva nella vita di Manila Nazzaro, ovvero il matrimonio con Stefano Oradei. I due si sono conosciuti durante il talent show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, e da lì è scoccata la scintilla che li ha portati poi a sposarsi, con ben 150 invitati, in una villa splendida a Roma. Durante la cerimonia, Manila Nazzaro aveva fatto parlare molto di sé per aver cambiato ben quattro abiti, con tanto di un vestito corto dalla scollatura profondissima e i capelli sciolti. “Io non ho mai nascosto la volontà di un’altra maternità, sono proprio mamma, mi ci sento proprio, Stefano impazzirebbe all’idea“, aveva detto la donna, annunciando velatamente di volere un altro figlio.