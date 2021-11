Manila Nazzaro/ La moglie di Aldo Montano gelosa della loro amicizia nata al GF Vip?

Manila Nazzaro: “Tutti vogliono bene a Manila”

Manila Nazzaro è stata protagonista della scorsa puntata del Grande Fratello Vip con l’ingresso in casa del suo compagno Lorenzo Amoruso. “Sono troppo felice, non posso piangere”, ha detto l’ex Miss Italia uscendo dal confessionale dopo l’uscita dell’ex calciatore. Negli ultimi giorni, ancora una volta, Manila si è ritrovata a consolare molti dei suoi compagni d’avventura dopo gli avvenimenti della puntata: la prima è stata Miriana Trevisan ancora sconvolta dal comportamento di Soleil Sorge, che si è permessa di criticare il suo burrascoso rapporto con Nicola. La ex Miss Italia ha avuto parole di conforto anche per Nicola Pisu. Il pubblico apprezza molto questo modo di fare di Manila, che si è rivelata spesso una vera amica capace di ascoltare e a volte anche una “mamma chioccia”: “Lì dentro TUTTI vogliono bene a Manila, non la nominerebbero comunque”, ha scritto un utente su Twitter. Fa molta tenerezza il suo rapporto con Katia Ricciarelli: “Katia ha un bellissimo rapporto con Manila, la tratta come se fosse sua figlia”.

Manila Nazzaro e Aldo Montano: un’amicizia speciale

Sicuramente Manila Nazzaro e Aldo Montano al Grande Fratello Vip 6 hanno legato molto, soprattutto in quest’ultimo periodo. Difatti i due concorrenti del GF Vip hanno mostrato una bella sintonia, infatti passano molto tempo insieme nella casa. Anche Olga Plachina, la moglie dell’ex schermidore, ha notato il legame tra i due gieffini: “Prima stavo controllando il rapporto con Manila. Vedevo proprio che stanno insieme tanto tempo, c’è una bella amicizia. Fa sempre bene tenere la situazione sotto controllo…”, ha commentato in una puntata di Casa Chi. Sui social in molti apprezzano l’amicizia tra Aldo e Manila, sopratutto perché entrambi sono molto innamorati dei loro rispettivi compagni: “Comunque l’amicizia più bella dentro la casa è quella tra Aldo e Manila”, ha scritto un utente su Twitter.

