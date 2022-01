Manila Nazzaro/ La stoccata di Miriana: “Non sei critica con le persone che ami”

Manila Nazzaro ha dovuto fare i conti con una forte presa di posizione da parte dell’amica Miriana Trevisan al Grande Fratello VIP. Nelle scorse ore, infatti, la concorrente gieffina ha accusato l’ex miss Italia di adottare pesi e misure diversi nei confronti delle persone che ama. “A volte ti vedo non usare la stessa modalità di critica con quelle persone”, ha affermato Miriana in una conversazione con Manila, che è apparsa piuttosto sorpresa e dispiaciuta delle sue considerazioni.

Lulù Selassié, dalla lite con Manila alla polemica con Soleil/ Il web si spacca

Chiaro il riferimento della Trevisan alla Ricciarelli, un punto di riferimento intoccabile per la Nazzaro che infatti l’ha prontamente difesa: “Tu sei la prima a voler bene a Katia, nonostante alcuni attacchi perché tu sai che nelle sue modalità, a volte eccessive e ruvide, c’è un modo di amare che appartiene ad una donna che ha avuto quel tipo di vita”.

Katia Ricciarelli furiosa con Manila Nazzaro "nominatemi ma non mi rompete i cogli*ni"/ Web insorge

Manila Nazzaro stanca delle incomprensioni al Grande Fratello VIP

L’ex Miss Italia non sta vivendo un periodo del tutto spensierato al Grande fratello Vip, infatti dopo la messa in onda della puntata del 27 dicembre, era scoppiata in lacrime, sfogandosi con Gianmaria, ammettendo di essere ferita e segnata dal disguido con le sorelle Selassié. In quella circostanza Manila aveva anche ribadito la sua delusione nei confronti delle principesse, dalle quali si aspettava una “difesa” dopo le frecciate che l’altra sorella Clarissa, fuori dalla casa, le aveva rivolto via social.

Tra i tasti dolenti della Nazzaro, c’è anche Francesca Cipriani, anche lei all’attacco in una delle ultime puntate, quando ha detto apertamente di aver avuto a che fare con una persona falsa. Così nel suo sfogo con Gianmaria, Manila ha detto di ritenere solo lui e Aldo Montano gli unici ad averla capita veramente. Gianmaria l’ha rincuorata, consigliandole di guardare il lato positivo di tutta questa storia: capire cioè chi sono i veri amici all’interno della casa e capire quali sono le persone per cui vale la pena combattere.

Manila Nazzaro vs Lulù e Clarissa Selassié/ "Parlate di bullismo e poi sui social..."

Manila Nazzaro, chiarimento con Lucrezia Selassié ma qualcosa si è rotto?

Dopo la tempesta è tornato poi il sereno, almeno tra Manila e Lulù. Lucrezia si è avvicinata all’ex miss Italia per prendere le distanze dalle parole della sorella e in qualche modo riappacificarsi. Nel corso della loro conversazione, entrambe hanno provato a capire i motivi che potessero aver spinto Clarissa ad esprimere in quei termini. Lulù, in ogni caso, ha fatto un bel gesto chiedendo scusa a Manila perché si è resa conto che avrebbe dovuto supportarla maggiormente.

Manila avrebbe voluto solo un abbraccio, ma non è mai arrivato. Ciò non le ha impedito di mettere da parte l’orgoglio e far tornare il sereno nel suo rapporto con Lucrezia, anche se qualche telespettatore teme che l’amicizia tra le due possa essersi incrinata pericolosamente. D’altronde non è la prima volta che Manila e le Princess, in questo caso Lulù, vivono un momento no.

© RIPRODUZIONE RISERVATA