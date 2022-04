Manila Nazzaro l’affondo “I Jerù non sono mai esistiti coma la coppia”/ Finisce mirino degli haters!

Manila Nazzaro “paga caro” l’affondo sui Jerù

Manila Nazzaro non ha mai avuto dubbi sul rapporto tra Barù e Jessica Selassié e in merito ai suoi due ex coinquilini si era già espressa attraverso i suoi profili social: “Jessica è una ragazza pazzesca. Sono solo un po’ non contenta del fatto che lei credesse troppo in Barù, io non ho mai visto l’esistenza dei Jerù”.

L’Ex Miss Italia, durante il suo intervento social ha rivelato come durante la sua permanenza in casa abbia visto tra i due più un rapporto giocoso che un effettivo interesse, anche se ammette: “Da parte di Jessica c’era una grande sincerità, quindi mi è dispiaciuto vederla già tantissime volte”. Durante un’intervista concessa in radio, al programma “Non succederà più” di Giada Di Miceli la donna ha raccontato: “I Jerù non sono mai esistiti perché non è mai esistita la coppia”.

Manila Nazzaro risponde alle accuse social degli haters

Le esternazioni di Manila Nazzaro non sono piaciute ai fan della coppia che sui social hanno lanciato alcune offese molto pesanti nei confronti della donna e sul suo comportamento all’interno della casa del Grande Fratello Vip, L’ex Miss Italia dopo gli insulti social ricevuti ha pubblicato una storia in cui ha fatto appello ai “Jerù sani” scrivendo: “Cosa vogliamo dire di questo schifo che scrivono? Malati mentali che trovano sfogo sui social ma non troveranno mai un senso nella vita. Sappiate che una roba simile sarà perseguita. Fatevi curare da uno bravo”.

La donna attraverso le sue storie Instagram ha voluto ribadire la sua libertà di parola e di pensiero: “Io continuerò a dire ciò che penso di tutto e tutti con il rispetto e l’educazione che mi hanno contraddistinto in tutta la mia vita” chiarendo anche il suo pensiero sui fan dei Jerù: “Ovviamente penso che la maggioranza dei Jeru siano persone carine, che hanno tifato per una coppia che di fatto non è mai esistita”.











