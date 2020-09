Manila Nazzaro/ L’amore con Lorenzo Amoruso, “Non ho bisogno di nient’altro”

Manila Nazzaro ha trovato la sua oasi di pace grazie alla relazione con Lorenzo Amoruso. I due hanno partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island e dopo aver vissuto una possibile frattura, sono ritornati più uniti che mai. Una storia d’amore che ha conquistato i fan italiani, la loro, e che continua a regalare tante emozioni a distanza di diverse settimane dalla conclusione del reality. “Ho trovato tutto nei tuoi occhi sin dal primo giorno,ma dovevo essere bravo a tirarlo fuori poco per volta senza farti male”, le ha scritto l’ex calciatore in un post, rispondendo al suo “I tuoi occhi nei miei e non ho bisogno di nient’altro”. Pochi giorni fa, Manila è stata ospite di Miss Italia a Civitanova Marche. Un piccolo tuffo nel passato per lei, che ha commentato così su Instagram il suo ritorno nella kermesse: “Fatemi sempre salire su un palco e il sorriso non mi mancherà mai”. Clicca qui per guardare la foto di Manila Nazzaro.

Quel palcoscenico in particolare Manila lo ha percorso diverse volte, tempo fa, per poi vincere la fascia di Miss Italia. “Non ero assolutamente consapevole di ciò che soltanto in seguito, con la formazione esistenziale, ho introiettato e imparato a utilizzare”, ha dichiarato a La Gazzetta del Mezzogiorno, “Guardavo le altre concorrenti e vedevo riflesse nel loro aspetto le mie mancanze. Tanto che mi sbalordì la frase che mi rivolse Alberto Sordi mentre sul palco a Salsomaggiore festeggiavo dopo la finale: ‘Non sei soltanto bellissima, hai una luce negli occhi piena di forza e di significato che pure da vecchia ti resterà'”. Oggi, giovedì 10 settembre 2020, Manila Nazzaro sarà ospite di C’è tempo per, su Rai 1. Parlerà del suo futuro di coppia o dei lavori che la attendono?

MANILA NAZZARO, “SENZA MIO PADRE NON SAREI QUA”

Manila Nazzaro deve tutto ai suoi genitori, a partire dalla possibilità di diventare modella. Senza papà Gianmarco e mamma Adriana a sostenerla, organizzare gli eventi e a seguirla, forse non sarebbe riuscita a fare nulla. “Mio padre ha messo in campo uno spirito organizzativo straordinario”, ha dichiarato a La Gazzetta del Mezzogiorno, “senza di lui, senza di loro, non sarei qua. E ancora oggi i miei curano l’archivio personale, copertine, programmi tv, spot, articoli e quant’altro. Tuttavia neanche il sostegno che mi attorniava bastava a farmi cambiare: guardavo le mie labbra, gli occhi, punti di forza, e concludevo che mai avrei abbracciato in lacrime con la corona di Miss in testa Sordi ed Enzo Mirigliani”.

La passerella poi l’ha allontanata non solo dal fidanzato dell’epoca, che ha lasciato uno o due mesi dopo la kermesse, ma persino gli studi di Medicina. Per un anno, per fare un tour e cavalcare l’onda del successo. “Questo è il mestiere nostro, i riflettopri si accendono, dopo si spengono e si riaccendono ancora”, ha commentato, “a 42 anni attraverso il secondo periodo più importante della mia carriera. Amplificato dai social che allora non esistevano”.

La popolarità l’ha raggiunta ancora una volta anche grazie alla sua love story con Lorenzo Amoruso. Da quando i due hanno partecipato a Temptation Island, entrambi ricevono numerose richieste da parte degli ammiratori perchè possano mostrarsi ancora insieme. “Lui è un maschio alfa”, ha aggiunto parlando dell’ex calciatore, “capa tosta come me, ha vissuto la strada, è di Palese, quartiere marittimo di Bari”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA