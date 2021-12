Manila Nazzaro lascia il GF Vip?/ “Vi devo salutare”: decisione dopo telefonata

In occasione della nuova puntata di oggi del Grande Fratello Vip, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro potrebbe prendere una decisione fondamentale: lasciare il reality e tornare a casa dalla sua famiglia. Se, fino a poche ore fa, non era stata paventata la decisione di Manila di lasciare anticipatamente, qualcosa sarebbe cambiato in modo repentino dopo una telefonata con i suoi cari. Cosa è successo? Qualcosa avrebbe sollevato nuovi dubbi nella Vippona, portandola ora a valutare l’addio al reality.

Già nei giorni scorsi non erano mancati i dubbi da parte dell’ex Miss Italia che parlando con Soleil Sorge aveva detto: “Io non so se ce la faccio, se ne vale la pena. Ho i miei bambini. Noi ci facciamo prendere dall’entusiasmo, ma ragazzi è troppo difficile”. La Nazzaro si era detta sprovvista di una motivazione valida per restare non sentendosi più tanto utile come all’inizio della sua avventura. Tuttavia confrontandosi con Soleil aveva cambiato idea, decidendo di proseguire nell’esperienza televisiva, fino alla telefonata di ieri che tuttavia l’avrebbe nuovamente destabilizzata.

Manila Nazzaro potrebbe lasciare il Grande Fratello Vip

Manila Nazzaro, come molti altri Vipponi, ieri pomeriggio è stata chiamata in confessionale in vista di una importante telefonata con i propri cari. Una volta uscita però, le cose per lei sarebbero cambiate in quanto una evidente notizia legata alla sfera privata l’avrebbero portata a optare nuovamente per la sua uscita anticipata. “Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare. Sole tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me”, ha dichiarato scossa rivolgendosi all’amica, visibilmente incredula.

Proprio all’amica Soleil, Manila ha idealmente passato il testimone dopo averle rivolto parole di grande stima ed affetto. I motivi della sua decisione non sono del tutto chiari ma sarebbero seri ed a quanto pare non dettati da una volontà della donna, almeno stando al commento di Davide: “Vedi cavolo, chi vuole invece rimanere deve andare via e chi non vuole, deve rimanere”. “Purtroppo questa è la vita. Tu però Davide devi rimanere, non mollare, giocatela fino all’ultimo”, ha replicato la Nazzaro. A confermare l’accaduto, come riferisce Biccy.it, è stato anche Aldo Montano che ha aggiunto: “Eh, ha ricevuto una telefonata un po’ particolare. Adesso però non ne può parlare. Spero che troverà una soluzione, non so la gravità della situazione ma se non lo può dire…”. Sui social non si sono fatte attendere le ipotesi in merito alla decisione repentina e ‘forzata’ di Manila, ma se così fosse con ogni probabilità sarà lei stessa a renderlo noto nella puntata odierna del GF Vip.



