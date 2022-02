Manila Nazzaro, lo staff contro Katia Ricciarelli?/ “Bisogna aspettare che il karma…”

L’amicizia tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli si è conclusa. Dopo l’ultimo scontro, avvenuto nel corso della 43esima puntata del Grande Fratello Vip, sia l’ex Miss Italia che la cantante lirica hanno eretto un muro che, per il momento appare insormontabile. “Io do il cuore, ma quando sento di non essere apprezzata o di essere minimizzata non va bene”, ha detto la Nazzaro durante la puntata con Alfonso Signorini. “Adesso facciamo la santificazione. Te ne sei andata perché mi sono avvicinata a Soleil”, è stata la relica della Ricciarelli.

Katia Ricciarelli attacca Alex Belli/ "Siccome non c’è niente, mangiamo la mer*a?"

“In questi mesi, ci siamo confortate a vicenda. Io so che non hai piacere a stare vicino a me”, ha aggiunto Manila mentre la cantante lirica ha concluso così – “Non possiamo tornare a essere amiche, assolutamente no”. Il giorno dopo la puntata, tra la Nazzaro e la Ricciarelli, le cose non sono cambiate e anche lo staff dell’ex Miss Italia, nel pubblicare un post su Instagram, lancia una frecciatina che potrebbe essere diretta alla Ricciarelli.

Manila Nazzaro difende a spada tratta Alex Belli/ "E' un buono"

Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, amicizia finita? Le parole dello staff dell’ex Miss Italia

Dopo lo scontro con Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli è finita in nomination con Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo rischiando così l’eliminazione nella prossima puntata. Nel frattempo, lo staff dell’ex Miss Italia, sul profilo Instagram di quest’ultima, ha pubblicato nuove foto scrivendo una didascalia che, per i fan, potrebbe essere interpretata come una frecciatina nei confronti della cantante lirica. “A volte bisogna lasciar perdere e aspettare che il Karma agisca…”, si legge.



Franco Bortuzzo attacca Katia Ricciarelli: "È ancora qua"/ Lei minaccia l'addio ma...

Tra la Ricciarelli e la Nazzaro, dunque, il rapporto è finito definitivamente? Durante la giornata di ieri, la cantante lirica ha trascorso la magigor parte del tempo nella sua stanza mentre Manila con Miriana, Jessica e Lulù.





© RIPRODUZIONE RISERVATA