Manila Nazzaro, malattia di Basedow e carcinoma all’utero/ L’aborto spontaneo

Manila Nazzaro, il morbo di Basedow e il carcinoma all’utero

Manila Nazzaro, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha combattuto e vinto contro due brutte malattie nella sua vita. “Nel 2013 ho scoperto di avere il morbo di Basedow, sono stata operata, mi hanno asportato una ghiandola. Ho perso l’utilizzo di una corda vocale, i primi mesi sono stata completamente afona. Pensavo che non sarei tornata a fare il mio lavoro. Ero ingrassata 20 chili, non mi riconoscevo. La gente mi dava della grassa”, ha raccontato a Verissimo.

Lorenzo Amoruso, ex compagno di Manila Nazzaro/ "Il rapporto si era esaurito"

Il morbo di Basedow è una malattia autoimmune alla tiroide. Mentre stata divorziando dal marito Francesco Cozza, l’ex Miss Italia ha scoperto di avere un principio di carcinoma all’utero: “La prevenzione mi ha salvato la vita”.

Manila Nazzaro, l’aborto spontaneo nel 2020

Manila Nazzaro ha vissuto un altro doloroso momento quando a fine 2020 ha perso il bambino che aspettava dal compagno Lorenzo Amoruso. “Io e Lorenzo desideravamo tanto un figlio. Sarebbe stato il frutto di una ripartenza”, ha detto a Verissimo, pochi medi dopo l’aborto spontaneo. L’ex Miss Italia ha raccontato quanto le è accaduto: “Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva, quindi inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica. Poi, un ulteriore controllo ha certificato che la gravidanza si era interrotta a nove settimane”.

Francesco Cozza, ex marito Manila Nazzaro/ I figli Nicolas e Francesco Pio

LEGGI ANCHE:

Nora Venturini, moglie Giulio Scarpati/ Sposati dal 1981. I figli Edoardo e Lucia

© RIPRODUZIONE RISERVATA