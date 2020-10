Manila Nazzaro/ “Matrimonio con Lorenzo Amoruso? Ancora non lo sappiamo” (Verissimo)

Manila Nazzaro tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto a Silvia Toffanin il sabato pomeriggio su Canale 5. L’ex Miss Italia dopo la partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island Vip 2020 è stata travolta da una nuova popolarità diventando una delle concorrenti più amate dal pubblico femminile e non solo. La sua storia d’amore con Lorenzo Amoruso, ex campione di calcio, ha conquistato il pubblico di Canale 5 e dei social e in tanti hanno fatto il tifo per loro. Alla fine, nonostante qualche difficoltà e incomprensione, Manila e Lorenzo sono usciti insieme dal falò di confronto a Temptation Island Vip 2020 e a distanza di pochi mesi dall’ultima puntata i due hanno da poco annunciato di essere pronti al grande passo: il matrimonio. La notizia è arrivata nel giorno del compleanno della bellissima conduttrice televisiva che ha ricevuto un bellissimo anello di diamante dal suo Lorenzo. Intervista da Il Giornale, la Nazzaro ha raccontato: “sono così felice, mi ha fatto una sorpresa bellissima che per me ha un grandissimo valore. Sono ancora commossa”.

Manila Nazzaro: “Noi donne dobbiamo acquisire una maggiore consapevolezza della nostra forza”

Durante la partecipazione a Temptation Island Vip 2020 più volte Manila Nazzaro aveva parlato di un piccolo problema logistico nella storia con Lorenzo Amoruso che lei vive e lavora a Roma, mentre Lorenzo a Firenze. Oggi questo problema sembra essere definitivamente risolto, visto che l’anello di diamanti è la prova concreta dell’amore tra i due. Attenzione però non c’è ancora una data delle nozze come ha precisato la Nazzaro: “ancora non lo sappiamo, per ora ci godiamo questo bellissimo momento”. La ex Miss Italia, infatti, è molto richiesta sia in radio che in tv grazie alla partecipazione al reality show dei sentimenti di Canale 5 che ha raccontato così dalle pagine di Chedonna.it: “ho sfruttato ogni occasione possibile per mandare messaggi positivi sulle donne, sull’indipendenza e la nostra forza. Noi donne dobbiamo acquisire una maggiore consapevolezza della nostra forza, nel capire anche quello che si vuole e non si vuole più. Non dico che in una coppia ci debba essere sempre un’estrema dolcezza, anche tra me e Lorenzo ci sono a volte dei toni un po’ più aspri, ma non sono mai esistite le parole come “Schifo” o “Mi spelli con i miei soldi”. La gente, anche se vive queste situazioni così drammatiche, purtroppo detesta vederle in tv”.

