Manila Nazzaro/ Messa in guardia da Barù e Miriana: “Sindrome di Stoccolma”

Nel corso della trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 7 gennaio, ha avuto modo di mettersi in evidenza Manila Nazzaro soprattutto in relazione alle discussioni avvenute nei giorni precedenti. Nelle recenti puntate infatti l’ex Miss Italia era stata accusata di falsità da Clarissa Selassiè, generando una forte discussione tra diversi componenti della casa. I toni troppo accessi hanno portato Alfonso Signorini a un intervento diretto, entrando quindi nella casa per un confronto con tutti i concorrenti. Manila ha preso la parola durante la discussione per sottolineare nuovamente l’atteggiamento irrispettoso di una parte delle concorrenti, in particolare delle sorelle Selassiè.

La Nazzaro è intervenuta anche in difesa della grande amica Katia Ricciarelli, a suo dire ingiustamente accusata di razzismo: “Io non ho due pesi e due misure per giudicare le offese. Però dietro alle frasi di Katia c’è una persona con mille valori e tanta generosità. Certamente che io giustifico Katia Ricciarelli. Perché dietro a dei termini anche forti di Katia c’è comunque un pensiero molto profondo che parla di: rispetto, collaborazione, di solidarietà e anche generosità”, ha detto durante un confessionale.

Barù e Miriana mettono in guardia Manila su Katia e Soleil

Negli ultimi giorni Manila Nazzaro è stata messa in guardia da alcuni vip sulla cattiva influenza che Soleil Sorge e Katia Ricciarelli hanno su di lei. Il primo è stato Barù che in maniera molto ironica le ha detto, davanti alla due amiche: “Ve lo dico sempre anche in faccia a voi. Voi due l’avete rapita, non se ne rende nemmeno conto. Come la sindrome di Stoccolma… Ti useranno per tutta la vita quelle due”. Manila Nazzaro si è poi confidata con Miriana Trevisan su quanto le è stato detto da Barù. La ex velina ha sostenuto la tesi del nipote di Costantino Della Gherardesca: “Ti stai perdendo. Alcune volte non mi ascolti. Non ti sto dicendo che devi essere cattiva con loro. Non riesci ad avere lo stesso peso e la stessa misura… Alcune volte non vedi delle cose, scegli di non vedere. Mi hai difesa in passato però hai sposato una cosa che è stata fatta su di me. Hai difeso Katia”. Secondo Miriana, quindi, Manila non è poi così coerente come vuol far credere soprattutto quando si tratta di Soleil e Katia: le due riusciranno a recuperare il loro rapporto?

