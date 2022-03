Manila Nazzaro mette in guardia Lulù Selassiè/ “Vuoi avere sempre ragione ma…”

Manila Nazzaro rimprovera Lulù Selassiè. L’ex Miss Italia ha più volte redarguito la principessa per i sui toni. Proprio nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Lulù ha perso al pazienza e durante la discussione ha esagerato sia con Jessica che con Davide Silvestri. Manila ha deciso allora di parlare con Lulù ed esprimere il suo parere: “Tu che vuoi sempre avere ragione alla fine innervosisci le persone”. “Bisogna ascoltare e in questo momento preciso bisogna fare ancora di più attenzione”, dichiara. Manila ha messo in guardia Lulù facendole capire che sarebbe un peccato dover uscire per un passo falso visto che la finale è quasi vicina. Manila Nazzaro già dalla scorsa puntata non aveva tollerato poi il comportamento di Jessica. La principessa parlando con lei e Miriana aveva espresso il desiderio di arrivare in finale con la sorella Lulù così da avere il doppio delle possibilità e aggiudicarsi il montepremi finale.

L’ex Miss Italia però non è risultata d’accordo con i suo discorso e a Lulù ha dichiarato: “Qui tutti hanno lo stesso diritto”. Una giusta osservazione. Manila e Miriana sono convinte di aver già fatto abbastanza per le due principesse, dando a Lulù la possibilità di arrivare in finale del Grande Fratello Vip: “Il gesto lo abbiamo fatto per voi”. Miriana Trevisan infatti è intervenuta prendendo posizione: “Vi abbiamo amato e protette sempre”, dice a Lulù. La principessa poi si allontana facendo tesoro dei loro consigli.

Per Manila Nazzaro la puntata di giovedì 3 marzo è molto più leggera rispetto al solito: il GF le fa una sorpresa, invitando in Casa l’amica Valeria Graci. Alfonso Signorini manda l’ex Miss Italia in Mystery per mostrarle delle immagini circa l’esperienza in Casa, ripercorrendo anche l’amicizia con Soleil e Katia, prima che si allontanassero. Manila pensa che, finito il gioco, con Soleil avrà modo di ritrovarsi, con Katia non lo sa con certezza, anche perché, a causa della sua uscita, non ha avuto modo di chiarire con la cantante. Signorini manda l’ex Miss Italia in giardino e la freeza. Fa il suo ingresso una delle più care amiche di Manila, Valeria Graci, comica italiana, che le strappa diversi sorrisi e la invita ad avere un po’ più di leggerezza. Manila è al settimo cielo e spiega che Valeria è davvero importante per lei poiché si sono sostenute a vicenda in diversi momenti. Continua la corsa verso la finale del Grande Fratello VIP; infatti, Manila non viene nominata dai compagni al televoto. Dopo la puntata, Manila commenta, insieme a Soleil e Delia, l’atteggiamento delle sorelle Selassié e la loro smania di vincere.

L’ex Miss Italia è molto amareggiata e ritiene che abbiano esagerato. Manila discute dell’argomento anche con Miriana e rassicura l’amica, sottotono per quanto accaduto con Sophie, sostenendo che in Casa del Grande Fratello Vip tutti hanno fatto e fanno ciò che vogliono. L’ex Miss Italia pensa che, soprattutto, le concorrenti più giovani siano molto attaccate al gioco e alla permanenza nella Casa. In realtà dovrebbero gioire per i risultati ottenuti poiché, rispetto a grandi nomi dello spettacolo, già eliminati, loro sono ancora in gara. Poco prima di cena, Manila e Delia parlano ancora degli scontri avuti con i loro coinquilini durante la permanenza in Casa. L’attrice brasiliana ritiene che, alla base dell’amicizia, debbano esserci il confronto e il chiarimento. Manila condivide e, ripensando al alcuni scontri, ritiene che diversi VIP rimangano delusi per non essere assecondati e appoggiati in qualsiasi situazione.



