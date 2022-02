Manila Nazzaro, nessun video di Lorenzo per San Valentino/ Lui prende distanze dal GF Vip ma…

Nella giornata di ieri il Grande Fratello Vip ha deciso di far recapitare le prime sorprese per San Valentino ai concorrenti reclusi nella Casa di Cinecittà. Alcuni di loro hanno già ricevuto un video messaggio da parte delle rispettive dolci metà, ma tra coloro che sono rimasti a bocca asciutta c’è stata invece Manila Nazzaro, che non è apparsa particolarmente felice dal silenzio del compagno Lorenzo Amoruso.

Al momento, infatti, l’ex calciatore e commentatore sportivo non le ha fatto recapitare alcun messaggio d’amore e questo ha sollevato qualche dubbio nell’ex Miss Italia che al termine della visione dei filmati giunti ad alcuni compagni di avventura (tra cui Davide Silvestri, Miriana Trevisan, Kabir Bedi e Giucas Casella), si è lasciata andare ad un commento tra il deluso ed il risentito: “O magari un video, lo vedrò domani… se non lo vedo neanche domani…”, interrompendo la frase a metà. Jessica Selassié, nel leggere il comunicato ufficiale del GF Vip, ha precisato che le sorprese d’amore continueranno anche nella giornata di oggi, ma intanto sui social il mancato messaggio di Lorenzo Amoruso ha lasciato spazio al chiacchiericcio.

Manila Nazzaro e il mancato video di San Valentino da parte di Lorenzo Amoruso

Negli ultimi giorni Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, aveva spiazzato tutti con un messaggio via social, postato proprio nel bel mezzo della diretta del GF Vip, nel quale velatamente sosteneva di volersi prendere una pausa da Manila dopo essere rimasto molto deluso dal suo atteggiamento. Successivamente però, dopo essere stato in silenzio social per qualche tempo, era tornato a parlare facendo chiarezza sulle sue precedenti parole e soprattutto su quella che in tanti avevano per una sorta di pausa di riflessione da Manila.

L’uomo aveva ribadito il suo dispiacere per alcuni atteggiamenti della compagna che non gli erano affatto piaciuti, ma ci aveva tenuto a fare chiarezza su un aspetto in particolare: “il mio prendere del tempo e prendere le distanze non era riferito a Manila. Quando giuri sulla tomba di tuo padre che ami una donna lo fai perché ci credi veramente, altrimenti non sarei qua”. Amoruso aveva poi spiegato di essersi preso del tempo per riflettere in merito al suo atteggiamento futuro relativo al Grande Fratello Vip, aggiungendo: “da ora in poi da me non ci saranno più commenti né apparizioni per parlare del Grande Fratello”. Sarà per tale ragione che ha preferito non mandare alcun messaggio alla compagna o la vera sorpresa d’amore si sta facendo semplicemente attendere?



