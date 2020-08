Manila Nazzaro non sarà al Grande Fratello Vip/ “Mai avuto contatti con produzione”

Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 2020 di Alfonso Signorini? Il nome della ex Miss Italia, reduce dalla partecipazione a Temptation Island, circola da settimane tra quelli dei papabili concorrenti della nuovissima edizione del reality show in partenza da lunedì 14 settembre su Canale 5. La Nazzaro al momento è sulla cresta dell’onda per via del grandissimo successo riscontrato a Temptation Island dove ha partecipato con il compagno Lorenzo Amoruso conquistando il cuore del pubblico italiano. La coppia, infatti, uscita insieme dal falò finale di confronto potrebbe approdare direttamente nella casa più spiata d’Italia insieme. Sarà davvero così? In realtà a smentire categoricamente la possibile partecipazione alla nuova edizione del GF VIP è stata proprio la ex Miss Italia che, intervistata da Superguidatv, ha dichiarato: “smentisco di avere avuto contatti con la produzione”. Ma non finisce qui però visto che la Nazzaro ha anche precisato: “ho sempre seguito questo tipo di trasmissioni e non ho mai negato che quella del “Grande Fratello Vip” e’ un’esperienza che mi piacerebbe fare. Mi sarebbe piaciuto partecipare anche a questa edizione tanto che avevo chiesto di incontrare Alfonso Signorini prima di partecipare a “Temptation Island”. Poi non se n’è fatto più nulla”.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso i più amati di Temptation Island

“Dopo il successo ottenuto con il programma sono stati in molti sui social a richiedere a gran voce la presenza mia e di Lorenzo nella casa del Grande Fratello Vip. Credo che dopo “Temptation Island” Alfonso sia rimasto incuriosito da noi però al momento non c’è stato nessun contatto” ha raccontato Manila Nazzaro che, con il compagno Lorenzo Amoruso, sono stati indubbiamente la coppia più amata di Temptation Island. Chissà che Signorini non riesca nelle ultime settimane a convincere la coppia a varcare la fantomatica porta rossa incontrando così il favore del pubblico che sta dimostrando un grandissimo interesse verso Manila e Lorenzo. Intanto sempre la Nazzaro a Superguidatv ha commentato così l’arrivo di Antonella Elia come opinionista del programma: “ne avevamo parlato di questa sua nuova veste già all’interno del programma. Ci siamo sentite due giorni fa mentre lei era a Cortina e mi ha confessato di essere in contatto con Alfonso Signorini. Io le ho fatto un grande in bocca al lupo. Le ho scritto anche un messaggio: “Amica mia credo che tu ti meriti sorrisi e leggerezza. Vai e dimostra a tutti chi sei”. Antonella è perfetta come opinionista perché sa essere ironica e profonda”.



