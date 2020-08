Manila Nazzaro “Orgogliosa di Valeria Liberati”/ “Con Ciavy amore malato” ma i due…

Manila Nazzaro è sicuramente la fidanzata più richiesta di questi giorni dopo l’esperienza a Temptation Island 2020 e mai come in questo momento in giro è pieno delle sue interviste e dei suoi commenti anche quando questi riguardano le sue compagne di viaggio. Chi la segue sui social sa bene che Manila è molto contenta di Valeria Liberati alla quale è rimasta molto legata tanto da definirla “il mio cuore” tra i commenti alle sue foto. Le due si dicono quanto sentono la mancanza l’una dell’altra e si danno appuntamento ad un prossimo incontro ancora non meglio precisato. La conferma del legame che si è instaurato tra le due arriva da Vanity Fair a cui Manila Nazzaro ha confessato: “Valeria è il mio orgoglio. Al falò di confronto con Ciavy ha detto le stesse cose che le ho ripetuto per 2 settimane: ha capito che il loro era un amore malato non perché non si amassero, ma perché lei gli ha sempre permesso delle cose su cui ora non lascerebbe più correre. Da quello che ho capito lei potrebbe dargli un’altra possibilità, ma sono certa che, se sarà così, lo farà partendo da tutt’altri presupposti..”.

VALERIA LIBERATI E MANILA NAZZARO UNITE FUORI DA TEMPTATIONE ISLAND, LEI E’ TORNATA DA CIAVY?

Proprio su quest’ultimo punto si basa la vita sentimentale di Valeria Liberati. Lei e Ciavy sono stati avvistati in tempi non sospetti e apparivano insieme, almeno secondo quanto riporta Amedeo Venza sui social, forse lei dopo le parole che lui ha detto all’incontro con Filippo Bisciglia si è lasciata convincere a tornare sui suoi passi? Siamo sicuri che Ciavy abbia imparato la lezione e che se così fosse, proprio come ha rivelato Manila Nazzaro, i due potrebbero ripartire ma da presupposti ben diversi rispetto a prima bandendo dalla loro relazione sia i tradimenti che le differenze tra gelosia e annullamenti vari, gli stessi di cui lei ha parlato al falò di confronto. Sarà davvero così che andrà a finire?



