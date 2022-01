Manila Nazzaro perde due denti al GF Vip/ L’ex Miss Italia crolla, piange e…

Disavventura per Manila Nazzaro nella casa del Grande Fratello Vip 2021. L’ex Miss Italia, nel giro di poche ore, ha perso due denti. Un incidente che ha fatto cadere nello sconforto l’ex Miss Italia che ha così chiesto al Grande Fratello di poter essere visitata da un dentista. Un momento particolare per Manila che, dopo più di quattro mesi di permanenza nella casa di Cinecittà, lontana dai figli e dal compagno Lorenzo Amoruso, non nasconde di essere stanca. Dopo l’incidente si è così rifugiata nella stanza blu per evitare di rovinare la serata agli altri concorrenti.

Tuttavia, il malumore di Manila non è passato inosservato e in camera è stata immediatamente raggiunta da Delia Duran, Nathaly Caldonazzo, Jessica e Lulù Selassiè, Federica Calemme, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. “Tornate di là ragazzi, non voglio rovinarvi la serata”, è stato il commento della Nazzaro. “Ci fa piacere stare qui e non devi per forza parlare. Possiamo farti compagnia anche restando in silenzio“, è stata la risposta di Jessica.

Manila Nazzaro in crisi al Grande Fratello Vip

Dopo averle lasciato il tempo necessario per metabolizzare l’incidente, Manila Nazzaro ha deciso di lasciare la stanza trascorrendo il resto della serata tra la piscina e la veranda con gli altri concorrenti. “D’ora in poi mangerò solo minestrine”, ha poi commentato l’ex Miss Italia ritrovando un po’ di ironia. “Passato di vedure, pastina, brodino”, ha aggiunto Jessica provando a trovare il lato positivo della situazione.

Sempre più lontana da Soleil Sorge, ma anche da Katia Ricciarelli, la Nazzaro sta vivendo un periodo delicato all’interno della casa. Ad aiutarla, in questi giorni, è stata proprio Lulù che, sebbene senta fortemente la mancanza di Manuel Bortuzzo, sta riuscendo a far sorridere la Nazzaro. “Non vedo l’ora di rivedere Clarissa e guardarla negli occhi”, ha detto Manila. “Secondo me scoppierete a ridere e a piangere. Potrai darle anche una sculacciata“, ha commentato Lulù facendo sorridere l’ex Miss Italia.

Manila ha perso un altro dente, questa volta quello davanti ed è da ieri che chiude un dentista urgentemente.

Io mi sento male per lei, come fa domani. Mettendomi nei suoi panni mi chiedo se riderei per la disperazione o per l’imbarazzo, gesù#GFVIP pic.twitter.com/OV64kt8ulP — ℕ𝕠 𝕋𝕖𝕒, ℕ𝕠 𝕊𝕙𝕒𝕕𝕖🍵 N63% (@vivosurealtime) January 27, 2022





