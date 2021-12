Manila Nazzaro/ Piange al GF Vip 2021 e abbraccia Manuel Bortuzzo: “Nostalgia…”

Manila Nazzaro è senza dubbio una delle concorrenti più apprezzate del GF Vip 2021. L’ex Miss Italia, tuttavia, ha vissuto istanti difficili nel corso della festa del sabato sera dei vip, quando si è allontanata improvvisamente dal cuore del party e si è lasciata andare a un pianto a dirotto, non riuscendo a trattenere le lacrime. Ma cosa è accaduto? La donna è stata sopraffatta dalla malinconia e dalla nostalgia di Casa, ricevendo l’immediato supporto di Manuel Bortuzzo, che ha mostrato grande comprensione nei suoi confronti e le ha dedicato frasi e parole cariche di conforto, utili anche a motivare la concorrente: “Le grandi imprese non sono mai state facili”.

Manila Nazzaro abbandona il GF Vip?/ Svela la verità a Soleil Sorge che...

Manuel ha quindi riconosciuto che, dopo tre mesi chiusi nella Casa, la mancanza degli affetti esterni può palesarsi con sempre più intensità, facendo vacillare e sottraendo certezze e convinzioni. A quel punto, Manila Nazzaro, immersa nell’abbraccio del ragazzo, si è lasciata consolare dal giovane, che, ancora una volta, ha dimostrato saggezza e maturità certo non comuni per un giovane della sua età. La showgirl l’ha ringraziato asciugandosi gli occhi: è anche grazie al nuotatore se troverà gli stimoli per vivere nuovamente con il sorriso i suoi giorni al Grande Fratello Vip.

Manila Nazzaro abbandona il GF Vip? "Problemi familiari"/ Amoruso: "Deciderà lei"

MANILA NAZZARO AL GF VIP 2021 ESPRIME IL SUO GIUDIZIO SU ALEX BELLI

Manila Nazzaro, nonostante non sia stata protagonista delle dinamiche dominanti del Grande Fratello Vip 2021, con i suoi modi e la sua personalità si è imposta come vero punto di riferimento per alcuni concorrenti all’interno della Casa più spiata d’Italia. Il suo carattere diretto e allo stesso tempo moderato l’ha portata anche a confrontarsi duramente con alcuni coinquilini, senza mai eccedere nei modi.

Nell’ultima puntata, peraltro, l’ex Miss Italia ha avuto modo di esprimere nuovamente il suo giudizio sul comportamento fin troppo ambiguo di Alex Belli. Dopo i recenti accadimenti, interpellata da Alfonso Signorini, ha semplicemente sottolineato quanto Soleil Sorge sia stata essenzialmente vittima di un gioco poco chiaro fin dal primo momento. Insomma, a detta di Manila, Belli non sarebbe stato troppo corretto nei confronti dell’ex concorrente di Pechino Express, verso la quale ha quindi manifestato una certa solidarietà.

Aldo Montano e Manila Nazzaro abbandonano il GF Vip?/ Ripensamenti e dubbi...

GF VIP, MANILA NAZZARO MANDA IN NOMINATION BIAGIO D’ANELLI

Inoltre, dopo le recenti voci riguardanti un ipotetico abbandono di Manila Nazzaro in virtù del prolungamento del programma, venerdì è giunto il momento di fare chiarezza anche sul suo conto. Chiamata in studio con Aldo Montano (che ha abbandonato il reality show) e Jessica Selassiè, la donna ha scelto di vivere fino in fondo quest’esperienza, considerato quanto le ha donato dal punto di vista della crescita personale.

Per quanto concerne invece le nomination, Manila ha scelto di fare il nome di Biagio D’Anelli unicamente per esclusione, in quanto al momento non ha realmente alcun motivo per nominare qualcuno in particolare, dovendo procedere unicamente in questo modo. Nelle ore successive alla diretta, l’ex Miss Italia non ha avuto momenti degni di nota oltre a quelli già narrati, eccezion fatta per alcuni commenti nei confronti della new entry Alessandro Basciano. Nelle prossime puntate è attesa comunque maggiore partecipazione da parte sua alle dinamiche del programma. Ultimamente, infatti, molti hanno notato una sorta di appagamento da parte della showgirl.

© RIPRODUZIONE RISERVATA