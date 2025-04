Manila Nazzaro e Stefano Oradei si stanno rivelando una delle coppie protagoniste di The Couple. La nuova avventura televisiva è per i due novelli sposi anche uno sprone per raccontarsi, portando alla luce tutti i dettagli del loro amore nato improvvisamente e con grande velocità. Stefano ha svelato di aver compreso di amare Manila sin da subito, un vero e proprio colpo di fulmine che lo ha portato a chiederle di sposarlo dopo soli tre mesi. “Lei era la donna della mia vita dal primo momento, noi non abbiamo una spiegazione, il cuore si è unito ed è diventata magia”, ha ammesso il ballerino durante una chiacchierata in Casa con Antonino Spinalbese.

L’ex gieffina ha invece raccontato il loro primo incontro: “Io l’ho conosciuto sul palco, io presentavo un premio alle eccellenze, e il suo sorriso, la sua aura mi ha letteralmente travolto.” L’incontro è stato dunque travolgente: “Poi da lì tutto è volato, una roba stranissima mai provata. – ha ammesso la conduttrice, per poi aggiungere – Io sono sempre stata molto razionale, quindi questa cosa era proprio nuova per me. Poi ho capito che fermarsi era anche stupido e che fosse anche giusto farsi travolgere”.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei: dalla proposta di matrimonio alla reazione dei figli di lei

Un incontro che ha cambiato la vita sia a Manila che a Stefano Oradei che, come detto, ha quindi chiesto la mano della showgirl quasi subito. “La proposta di matrimonio? Mi ha portato davanti all’altare della patria e si è inginocchiato, io ho creduto stesse male, non andavo a pensare che dopo tre mesi mi chiedesse di sposarlo!” ha ammesso la conduttrice che, infine, ha raccontato ai compagni di avventura di The Couple come hanno accolto i suoi figli il nuovo compagno: “I ragazzi hanno accolto con grande curiosità all’inizio Stefano, che si è però posto con grande delicatezza e attenzione.” Ricordiamo che, prima di conoscere Stefano, la showgirl ha avuto una lunga relazione con Lorenzo Amoruso, che di recente le ha lanciato pesanti stoccate su Instagram.