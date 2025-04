Manila Nazzaro ha tradito Lorenzo Amoruso? Bufera dopo The Couple

La prima puntata di The Couple, andata in onda lo scorso lunedì sera, ha generato un vortice di discussioni e polemiche in seguito al test di affinità che ha visto tra i protagonisti Manila Nazzaro e Stefano Oradei. La coppia di neo-sposini si è sottoposta ad alcune domande legate alla loro affinità e, tra queste, una riguardava la loro prima volta: la showgirl, rievocando quell’evento, l’ha inserito nella scala del tempo al 4 gennaio 2023, quando la loro relazione era agli albori.

Tuttavia tale risposta ha scatenato polemiche e discussioni negli ultimi giorni, nei salotti televisivi, sui giornali e sul web, per via di una incongruenza temporale. Secondo quanto sostengono in molti, infatti, in quel periodo la Nazzaro stava ancora insieme all’ex compagno Lorenzo Amoruso; pertanto si è parlato di un presunto tradimento, e anche lo stesso ex calciatore è intervenuto sulla questione pungendo l’ex compagna e sostenendo che la verità prima o poi viene sempre a galla.

Manila Nazzaro replica a Lorenzo Amoruso: “Comportamenti scorretti“

Manila Nazzaro viene così messa al corrente di quanto è stato discusso fuori dalla Casa di The Couple e, nella puntata di stasera, replica secca all’ex compagno Lorenzo Amoruso: “La verità è che, per chi vive nella menzogna, i conti vengono a galla. Io sono sempre stata una gran signora nel non raccontare il perché, a un certo punto, io e i miei figli ci siamo allontanati da quella persona perché non c’erano comportamenti corretti in quella casa. E non aggiungo altro: metto un punto grande, chiederei rispetto per me e per la mia famiglia, genitori compresi, e la finisco qui. Fossi in lui, non parlerei oltre“.

La showgirl, evidentemente provata nel rievocare la rottura con Amoruso e le conseguenti motivazioni, si difende dagli attacchi: “La sottoscritta è stata sottoposta ad un anno di shitstorm perché sono state dette delle cose non vere sulla nostra storia. Io ero la traditrice, la falsa, la finta… No, io sono sempre stata una signora fino all’ultimo momento e continuo ad esserlo. Tutto quello che io ho fatto, l’ho fatto per difendere me, i miei figli, i miei genitori e anche i miei amici, e non voglio aggiungere altro“.