Manila Nazzaro ricorda la figlia persa un anno fa/ Lo sfogo di Lorenzo Amoruso

Il 25 novembre è un giorno difficile per Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia, infatti, il 25 novembre di un anno fa ha perso la bambina che aspettava e, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, ha voluto ricordarla lanciando un palloncino rosso. Nel giardino della casa di Cinecittà, nonostante la pioggia e il freddo, con il sostegno di Patrizia Pellegrino che, a sua volta, ha perso il figlio Riccardo dopo la nascita, Manila ha dedicato un pensiero alla sua bambina. Per l’ex Miss Italia, il dolore per la perdita della sua piccola è sempre fortissimo.

“Sono un po’ giù, sono giornate un po’ così, di pensieri e ricorrenze, potevo essere madre”, ha raccontato Manila che, durante una conversazione a cuore aperto con Patrizia Pellegrino, ha svelato che, con il compagno Lorenzo Amoruso, avevano già deciso che la pissola si sarebbe chiamata Greta.

Manila Nazzaro e la perdita della bimba che aspettava: le parole del compagno Lorenzo Amoruso

Se Manila Nazzaro ha ricordato la sua piccola nella casa del Grande Fratello Vip 2021, il compagno Lorenzo Amoruso, sotto il video pubblicato dalla pagina GFvipvideo in cui Manila lancia un palloncino rosso, si è lasciato andare ad uno sfogo.

“Vi tolgo tutti i dubbi. Oggi un anno fa esatto è arrivato il risultato finale degli esami che ci diceva che la bimba non aveva battito la settimana prima avevamo avuto un riscontro non definitivo e quindi nutrivamo ancora pochissime speranze poiché alcuni valori erano ancora altissimi. Non saprei come spiegarmi meglio. Scusate la mia ignoranza in materia ma purtroppo non sono mai stato genitore e purtroppo devo vedere in faccia la realtà della vita che probabilmente non lo sarò mai. Scusate lo sfogo“, ha scritto Lorenzo.

