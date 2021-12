Manila Nazzaro rimprovera Soleil su Sophie “Hai esagerato”/ Biagio appoggia “Pesante”

Manila Nazzaro rimprovera Soleil Sorge. Dopo lo scontro con Sophie Codegoni, Manila cerca di far ragionare Soleil: “Tu le hai detto che era tutta di plastica mentre lei stava andando via. Dopo lei è tornata e ti ha affrontato. Non ho capito perché poi la discussione è degenerata”. Interviene poi Biagio D’Anelli che chiede a Soleil da quanto fossero sul piede di guerra, considerando che sentiva riferimenti a liti avute già in passato, ma non si trattiene nel commentare a caldo la situazione: “Oggi sei andata con il carico da cento”. Soleil però ribatte: “Mi conosco e non sono una persona che offende. Se mi sono permessa di fare una battuta è perché lei in altri toni si è sentita di usare degli aggettivi che non c’entravano nulla. Sophie non ha né intelligenza né personalità. Da quando è entrata nella casa, non ha mai fatto un ragionamento coerente. Mi ha anche detto che non dovevo esprimere il mio pensiero. È stata sempre fuori luogo. Ho detto sei talmente piena di plastica che comunque non riusciresti a farle le espressioni. Il mio sarcasmo è pungente”. Biagio commenta in tutta sincerità: “Sei stata pesante”.

Manila Nazzaro che ci tiene a dire a Soleil il suo pensiero, la rimprovera sui modi adottati che hanno rigirato il suo voler essere spiritosa, facendola passare dalla parte del torto: “Dopo un po’ hai esagerato”. “Ha più plastica che cervello” l’influencer, visibilmente infastidita dagli attacchi dei due VIP, continua ad esprimere il suo pensiero su Sophie ed a giustificarsi per le sue ragioni, del tutto motivate a suo avviso.

Manila Nazzaro pronta ad abbandonare il GF Vip?

Manila Nazzaro sarebbe pronta ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. A commentare il suo percorso nella Casa è il compagno Lorenzo Amoruso che, ospite a Casa Chi, ha parlato anche del prolungamento del reality show condotto da Alfonso Signorini. Lorenzo ha rivelato quale sarà la decisione di Manila Nazzaro: “La mia impressione è che Manila venga via quando gli diranno del prolungamento. Se lei decidesse di rimanere sarei l’ultima persona al mondo a dirgli di no”. Proprio qualche giorno fa, Manila Nazzaro ha espresso malcontento dichiarando di voler uscire dalla casa.

Il motivo del malcontento dell’ex Miss Italia risiede nel fatto che gli altri vip siano molto scorretti nei suoi confronti, non preoccupandosi minimamente di aiutarla nelle faccende domestiche al mattino. Manila Nazzaro è andata su tutte le furie, rivelando di non riuscire più a sopportare questa situazione. Manila si è davvero arrabbiata con tutti coloro che non provvedono a dare un contributo nelle faccende domestiche nella casa, esausta di vedersi accollate fin troppe responsabilità. La vip ha persino optato di lasciare il gioco, perché per lei è impensabile trascorrere serenamente la permanenza nella casa fino a Marzo 2022, visto il clima di disinteresse totale dei compagni d’avventura. La Nazzaro è del tutto intenzionata a interrompere la sua esperienza su Canale 5, dopo quest’ultimo litigio che sarebbe l’ ultima goccia che per lei fa traboccare il vaso.



