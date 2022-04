Manila Nazzaro “Rottura Manuel-Lulù? Lei deve fare un percorso”/ “Famiglia Bortuzzo…”

Manila Nazzaro e le parole sulla fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè

Sono tanti i commenti sulla fine della storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Dopo le dichiarazioni di Alex Belli a Pomeriggio 5, arrivano le parole della Nazzaro che, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di MondoTv24. Tra le tante domande a cui la Nazzaro ha risposto, spunta anche quella sulla rottura tra Manuel e Lulù la cui storia ha appassionato il pubblico per sette mesi. “Ho sempre visto due persone diverse, molto diverse, credo che Lulù debba fare ancora un percorso e che la decisione di Manuel non tolga nulla alla bellezza dell’animo di quel ragazzo e della sua famiglia”, ha esordito Manila che, nella casa del Grande Fratello Vip, dopo il riavvicinamento definitivo tra Manuel e Lulù, aveva speso belle parole per la Selassiè.

“Non si può mettere in dubbio la grandezza d’animo dei genitori di Manuel che hanno superato con grande amore, forza e orgoglio una tragedia che avrebbe distrutto la gran parte delle famiglie. Ho capito sulla mia pelle che le tragedie, i dolori e le malattie o ti rendono migliore o peggiore. Ecco, loro sono l’accezione più bella da questo punto di vista e quindi vorrei che si proteggesse la bellezza di Manuel e della sua famiglia e la bellezza di Lulù nel suo animo, che è molto diverso per caratteristiche e vita vissuta”, ha aggiunto.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè torneranno insieme? Parla Manila Nazzaro

Manila Nazzaro, tuttavia, parla della bellezza d’animo non solo di Manuel Bortuzzo, ma anche di Lulù Selassiè. Molti fan dell’ex coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip, sperano che tra il nuotatore e la principessa possa sistemarsi tutti, ma i due potranno davvero tornare insieme? Manila non lo esclude.

“Magari questa roba farà dei giri immensi e poi ritorneranno, non lo so. Vorrei solo che rimangano delle persone belle come quelle che ho conosciuto e che si vogliano bene, ma penso non ci siano dubbi da questo punto di vista. Manuel è una persona rispettosa, buona, saggia, purtroppo la vita l’ha fatto diventare saggio”, ha concluso.

