Manila Nazzaro sbotta dopo i rumors sulla rottura con Amoruso/ “Tutto torna, pure…”

Manila Nazzaro allontana la crisi con Lorenzo Amoruso: “Ho sudato per la felicità…”

Il web insegna ogni giorno come una labile traccia o indiscrezione possa dare adito a notizie molto più grandi che spesso e volentieri si rivelano delle vere e proprie fake news. Sul tema sembra essersi espressa anche Manila Nazzaro, nelle ultime settimane al centro di numerose chiacchiere di gossip con particolare riferimento alla sua relazione con Lorenzo Amoruso. Nello specifico, si era parlato con insistenza di una crisi piuttosto profonda tra i due ma che stando alle ultime dichiarazioni della diretta interessata potrebbe essere solo frutto di speculazioni.

Manila Nazzaro si è infatti concessa ai suoi followers su Instagram, rispondendo a diverse domande e curiosità che non potevano non riguardare anche il suo stato sentimentale ed emotivo. “Chi nei giorni scorsi ha scritto a riguardo per quanto mi riguarda merita l’oblio“. Esordisce così l’ex concorrente del GF Vip, piccata nei confronti di chi ha alimentato le voci di una possibile crisi con Lorenzo Amoruso. “Per ogni briciolo di felicità ho sudato e non metterei mai in pasto la mia vita privata per due articoli”.

Presunta crisi tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: da dove partono i rumors

La critica di Manila Nazzaro alle speculazioni delle ultime settimane prende contorni piuttosto netti, quasi a voler spazzare senza lasciare dubbi ogni voce sulle ruggini con suo marito Lorenzo Amoruso. “Se vivete di gossip, abbiate il buon senso di non inventare cose pur di aprire bocca e due follower in più…Tutto torna indietro, pure la cattiveria gratuita“. Dopo la palese stizza per i rumors riguardanti la sua vita sentimentale, Manila Nazzaro distende gli animi con una simpatica battuta: “Viaggio in programma? Si, a Lourdes“.

Sembra dunque netta la posizione di Manila Nazzaro; la sua volontà resta quella di tenere per sé le questioni di carattere familiare, senza però sciogliere del tutto i dubbi sullo stato della relazione con Lorenzo Amoruso. Le voci sulla presunta crisi partono dal giorno di San Valentino; i due sembravano aver vissuto quel giorno da separati. Inoltre, gli utenti della rete avevano notato uno strano silenzio sui social e la conseguente assenza di dedica speciale. A rincarare la dose, Manila Nazzaro aveva commentato con ironia le dichiarazioni di Wanda Nara a Belve sul tema “corna”: “Vorrei avere un decimo della nonchalance di Wanda nel parlare di corna”. Tali parole hanno chiaramente risvegliato i dubbi sulla sua stabilità sentimentale, salvo poi essere dissipate dalla diretta interessata.











